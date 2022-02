Course à la direction du PCC : la chroniqueuse Tasha Kheiriddin est en réflexion

Dans une série de messages sur Twitter, elle a indiqué qu'elle avait été encouragée à se présenter pour la direction du parti.

Au cours des dernières 48 heures, j'ai reçu de nombreux appels m'encourageant à me présenter à la direction du Parti conservateur du Canada. Je suis honorée et je me sens dans l’obligation de prendre ceci au sérieux , a-t-elle souligné.

Dans un autre tweet, Mme Kheiridin a déclaré que le Parti conservateur devait offrir des solutions aux défis du Canada.

C'est le parti de John A Macdonald, John Diefenbaker, Brian Mulroney et Stephen Harper. Il doit offrir des solutions aux défis du Canada : L'énergie et le développement des ressources, l'environnement, la réconciliation avec les autochtones et l'unité nationale , a-t-elle écrit.

Dans un dernier tweet, la chroniqueuse précise plus sa pensée en indiquant qu’elle avait hâte de partager [sa] décision .

Je crois que notre parti pourrait réunir ces éléments et inspirer les Canadiens. Si je me présente, j'offrirai une telle vision et un débat d'idées robuste. Et vous pouvez être sûrs que je serais fidèle à mes principes. Merci. J'ai hâte de partager ma décision avec vous bientôt , a-t-elle déclaré.

Mme Kheiriddin est connue du grand public à travers ses interventions médiatiques, notamment au Téléjournal de Radio-Canada, où elle participe comme panéliste.

Samedi dernier, le député Pierre Poilievre avait annoncé sur Twitter qu’il se lance dans la course à la direction du parti.

M. Poilievre, qui est porte-parole conservateur en matière de Finances aux Communes.

En 2020, il avait laissé entendre qu’il allait se présenter à la direction du parti avant de se raviser.

Outre Pierre Poilievre, Patrick Brown, Leslyn Lewis, Peter MacKay, Michael Chong et Vincent Guzzo se sont dits intéressés.

M. Guzzo avait affirmé en 2020 avoir amassé les 1000 signatures requises pour s’inscrire, mais il avait finalement renoncé, en déplorant les règles trop strictes et l’échéancier trop serré.

Par ailleurs, le député conservateur Alain Rayes a confirmé lundi qu’il a appelé Jean Charest, l’ex-premier ministre du Québec au cours des derniers jours pour sonder son intérêt à se lancer dans la course à la direction du parti. Cependant, il n’a pas indiqué qu’elle était la réponse de M. Charest.

L’ancien chef destitué

La course à la direction du Parti conservateur a été lancée à la suite de la destitution du chef Erin O’Toole.

M. O’Toole a été évincé la semaine dernière de son poste de chef du Parti conservateur de chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes.

L’ex-chef du parti avait été soumis à un vote de confiance. Selon les résultats du vote, 73 députés conservateurs ont refusé d'appuyer M. O'Toole, alors que 45 élus étaient prêts à lui donner une seconde chance.

M. O'Toole était chef du Parti conservateur du Canada depuis sa victoire contre l'ex-ministre Peter MacKay lors d'une course au leadership qui s'est conclue en août 2020.

En attendant l’élection d’un nouveau chef au terme d'une nouvelle course à la direction – qui sera la troisième depuis le départ de Stephen Harper après sa défaite électorale de 2015 –, les conservateurs sont dirigés par Candice Bergen.