Port du masque : la présidente de la chambre de commerce de Saint-Quentin démissionne

La présidente de la chambre de commerce de Saint-Quentin, Cynthia Blanchette Frees, ne veut plus être obligée de porter le masque. Cette prise de position, qu’elle a annoncé sur son compte Facebook, l’a menée à quitter son poste.

Cynthia Blanchette Frees sait que sa décision de refuser de porter le masque – et d'en parler publiquement – a provoqué un inconfort à la chambre de commerce. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de démissionner.

Moi, mon choix c'est de ne pas le mettre parce que pour le moment, je ne juge pas que ça me met en sécurité , dit l’ancienne présidente, qui dit avoir attrapé la COVID-19 à deux reprises depuis le début de la pandémie.

Cynthia Blanchette Frees dit avoir contracté la COVID-19 une première fois en août 2021 alors qu'elle n'était pas vaccinée. Elle a été malade une deuxième fois, le mois dernier lors d’un voyage au Mexique, après avoir reçu deux doses de vaccin.

Ça été la goutte qui fait déborder le vase parce que pour quelle raison on met toutes ces restrictions-là si dans le fond, on risque quand même d'être encore malade tout de suite après avoir eu la COVID deux fois et suivre les restrictions , dit-elle.

Le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Santé Canada et la santé publique du Nouveau-Brunswick réitèrent régulièrement que le port du masque est une mesure de protection efficace qui permet de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

Lors d'une entrevue avec Radio-Canada, Cynthia Blanchette Frees a également exprimé son ras-le-bol face aux restrictions et leurs impacts, ainsi que son appui aux convois des camionneurs qui manifestent contre les mesures sanitaires à Ottawa.

Je ne suis pas pire que quelqu'un qui sort en bicyclette sans casque , croit-elle. Elle dit qu'elle sait qu'il y a des gens vulnérables et qu'elle ne souhaite pas faire des débats , mais qu'elle le fait parce que c'est plus aligné avec [ses] convictions .

Le président par intérim de la Chambre de commerce de Saint-Quentin, Guy Parent, lors d'une entrevue lundi. Photo : Radio-Canada

Le président par intérim de la Chambre de commerce de Saint-Quentin, Guy Parent, explique qu’une rencontre d’urgence a eu lieu avec Cynthia Blanchette Frees et que cette réunion s'est conclue par un vote de confiance.

Suite à ça, madame Cynthia elle a décidé d'elle-même de rendre sa démission par rapport qu'elle voulait simplement suivre ses propres convictions personnelles , explique Guy Parent.

Cynthia Blanchette Frees dit qu’elle accepte son sort et qu’elle assume [son] choix à 100% .

J'ai décidé de rester à cette position-là , dit-elle. Il y a des endroits que malheureusement, je n’ai pas pu rentrer. C'est correct, j'ai respecté ça. J'ai sorti. J'ai pas fait de drame. Il y a beaucoup de places que je demande, je dis "êtes vous ok que je ne porte pas de masque" et s'il y en a qui disent oui, je rentre.

Le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs au Nouveau-Brunswick. Ceux qui ne respectent pas cette règle s'exposent à des amendes.

Avec des informations de Serge Bouchard