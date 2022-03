Pluie et virus, une relation étroite à l’échelle planétaire

Le professeur émérite rappelle que nous vivons dans un monde considérablement peuplé de microbes et autres micro-organismes.

Il a étudié la propagation de virus un peu partout autour du monde. Des montagnes du Sierra Nevada en Espagne jusqu’aux régions arctiques, en passant par les bayous de la Louisiane et le golfe du Mexique.

Il y a vingt ans, le professeur Suttle a découvert des virus identiques dans ces habitats complètement différents. Intrigué, il a émis l’hypothèse que les micro-organismes devaient se répandre partout. Il lui restait à trouver comment.

Il se trouve dans ces gouttes d'eau une quantité d'organismes difficilement imaginable. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

En collaborant avec des homologues espagnols, il a analysé les dépôts microbiens au sommet des montagnes du Sierra Nevada, situé à quelque trois mille mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit, que l’on croirait entièrement pur et dénué de contaminants, est en fait bombardé de micro-organismes quotidiennement.

Les filtres utilisés pour l’analyse, d’une taille d’un mètre carré, reçoivent des milliards de virus et des dizaines de millions de bactéries tous les jours.

À cette altitude, une seule origine pour ces micro-organismes était possible : l’atmosphère. C’est ainsi que la découverte de particules virales dans la partie supérieure de la troposphère, soit juste en dessous de l’altitude des avions de ligne, a été établie.

Les micro-organismes, en s’attachant à des particules d’eau ou de poussière, s’envolent et atteignent une hauteur dépassant les montagnes. Ils sont libres de se déplacer dans les courants d’air comme le Gulf Stream, par exemple. S’ensuit alors une valse planétaire qui fait transiter des masses d’air d’un continent à l’autre.

Non seulement les virus régulent le cycle de la vie au quotidien, ils font carrément partie de notre ADN. Photo : Getty Images / digidreamgrafix

Considérant que quelques cuillères à table d’eau de mer contiennent plus de virus qu’il y a d’humains en Amérique du Nord, cela veut donc dire que l’eau qui nous tombe sur la tête regorge de vie microscopique.

Les bactéries qui se trouvent dans les océans produisent environ 50 % de l’oxygène sur la planète et les virus tuent environ 20 % des bactéries tous les jours. Les virus sont extrêmement importants dans le cycle de vie des micro-organismes puisqu’ils recyclent la matière organique et contribuent grandement au fleurissement de la vie.

Non seulement les virus régulent le cycle de la vie au quotidien, ils font carrément partie de notre ADN.

Des virus ayant affecté nos plus anciens ancêtres sont restés piégés dans leur système et composent maintenant environ 8 % de notre bagage génétique. Ils sont à l’origine, entre autres, de la protéine que l’on retrouve dans le placenta des mammifères et de quelques protéines se trouvant dans notre système nerveux. Essentiellement, la vie telle qu’on la connaît ne serait pas possible sans virus.

Alors, la prochaine fois que vous serez mouillé de la tête aux pieds sous une averse, au lieu de rouspéter, pensez plutôt à la beauté du cycle de la vie!