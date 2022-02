Des élèves d’Amos manifestent contre le port du masque à l’école

La manifestation a débuté à l’ouverture des classes et devait se poursuivre jusqu’à la fin des classes, à 16 heures. Brandissant des affiches, jusqu’à une cinquantaine de participants accompagnés de quelques adultes par moment ont exprimé leur ras-le-bol face aux mesures sanitaires.

On manifeste parce qu’on est tannés d’avoir le masque à l’école. Il y en a qui manquent leurs cours aujourd’hui, parce qu’on veut prouver, on veut montrer qu’on est vraiment tannés , a souligné l’une des participantes, âgée de 16 ans.

On est tannés de faire brimer notre liberté dans l’école. En éducation physique, on doit porter le masque pendant plus de 72 minutes, on n’est plus capable , a souligné un autre manifestant, celui-ci âgé de 15 ans.

Déplacés à 50 mètres

D’abord massés sur le trottoir devant le pavillon La Forêt, la dizaine de manifestants a été déplacé par la Sûreté du Québec sur la 8e Avenue, afin de respecter la distance de 50 mètres des écoles imposée pour ce type de manifestation.

Les participants rencontrés sur place nous ont indiqué que les policiers les avaient invités à manifester pacifiquement à cet endroit et à respecter les consignes sanitaires. Ils étaient une vingtaine lors de notre passage en début d’après-midi, mais selon les participants, ils étaient une cinquantaine au plus fort de la manifestation, vers midi. Ils espéraient obtenir gain de cause.

Les élèves avaient de nombreuses affiches avec des slogans réclamant la fin des mesures sanitaires et le port du masque. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Sûreté du Québec a refusé de commenter la situation, mais elle a confirmé qu'il s'agissait de la seule manifestation d’élèves devant des écoles de la région lundi.

De son côté, le Centre de services scolaire Harricana a dit suivre la situation de près. Dans un communiqué, l'organisation demande la collaboration de tous, afin que tout se déroule dans l’ordre. Il précise aussi que les mesures sanitaires recommandées par la santé publique seront maintenues.