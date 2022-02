La LNI effectue son grand retour

Pour ce premier match du grand retour, l’équipe des Oranges avec Jean-François Aubé, Martin Boily, Suzie Bouchard, Marie Eve Morency et leur entraîneur René Rousseau affrontera celle des Jaunes La Grosse Business avec Frédéric Barbusci, Réal Bossé, Salomé Corbo, Sophie Thibeault et leur entraîneure Delphine Bienvenu.

Les conditions de représentation sont adaptées et respectent les normes sanitaires en vigueur. Une vingtaine de matchs se dérouleront d’ici la finale en mai prochain. Aussi, l’ancienne joueuse de la LNI Édith Cochrane sera maintenant arbitre pour la saison.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Chaque nouvelle année amène son lot d’enthousiasme, mais après un hiatus de près de deux ans j’ai l’impression que les joueurs seront plus affamés que jamais , commente Simon Rousseau, arbitre en chef et adjoint à la direction artistique de la Saison de la Coupe Charade.

Une nouveauté pour cette saison : le public de la LNI votera maintenant électroniquement avec un téléphone intelligent ou une tablette.

Les autres équipes cette saison sont les Bleus Québecor (LeLouis Courchesne, Amélie Geoffroy, Nicolas Michon, Joëlle Paré-Beaulieu et leur entraîneure Marie-Hélène Thibault), les Rouges Fonds de solidarité FTQ (Sophie Caron, Guy Jodoin, Mathieu Lepage, Pascale Renaud-Hébert et leur entraîneur Jean-Philippe Durand) et les Verts (Pier-Luc Funk, Mira Moisan, François-Étienne Paré, Brigitte Soucy et leur entraîneur Christian Brisson-Dargis).

Par ailleurs, un artiste viendra interpréter lors de chaque soirée l’hymne officiel de la LNI, La feuille d’érable. C’est Émile Bilodeau qui inaugure la saison le 7 février prochain. Pour les autres matchs, Safia Nolin, Marco Calliari, Caracol, Miro, Philémon Cimon, Gab Bouchard, Étienne Coppée sont les musiciennes et musiciens invités.