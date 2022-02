Au tour d’Ottawa de dire non au projet Énergie Saguenay de GNL Québec

Après Québec, c’est au tour d’Ottawa de fermer la porte au projet d’Énergie Saguenay de GNL Québec. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, refuse d'accorder les autorisations fédérales au projet d’exportation de gaz naturel.

Le ministre a signifié le refus du gouvernement à GNL Québec lundi, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’évaluation environnementale de l’Agence d'évaluation d’impact du Canada (AEIC).

Le projet Énergie Saguenay a fait l'objet d'un examen rigoureux qui démontre clairement que les effets négatifs que le projet entraînerait sur l'environnement ne sont en aucun cas justifiables , a déclaré le ministre Guilbeault, par voie de communiqué.

L’agence conclut, dans son rapport déposé en novembre et rendu public lundi, que le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec à Saguenay entraînerait des effets environnementaux négatifs importants.

L’augmentation des gaz à effet de serre polluants, l’impact sur projet sur les mammifères marins, dont le béluga du Saint-Laurent, ainsi que ses effets sur le patrimoine culturel des Premières Nations innues sont pointés du doigt par l'agence.

Après analyse, il a été jugé que les effets négatifs importants potentiels du projet ne sont pas justifiables.

« Le gouvernement du Canada est fier de prendre des décisions fondées sur les meilleures données disponibles. Les décisions doivent également établir un équilibre entre les considérations économiques et environnementales, et respecter les droits des peuples autochtones. » — Une citation de Steven Guilbeault

Le projet ne peut ainsi aller de l’avant, sans les autorisations du gouvernement fédéral. GNL Québec pourrait toutefois soumettre une nouvelle proposition de projet, précise le cabinet du ministre.

Le ministre Steven Guilbeault assure qu’il continuera de collaborer avec la population du Saguenay et les investisseurs potentiels pour la réalisation de projets durables sur le plan environnemental .

GNL Québec s'est limitée à une courte déclaration, lundi en fin d'après-midi. GNL Québec prend note de la décision du gouvernement fédéral et évaluera les impacts d'une telle décision sur le projet Énergie Saguenay , a-t-on indiqué du côté de l'entreprise.

Greenpeace Canada estime que le rejet du projet par Ottawa représente une gigantesque victoire . La décision du gouvernement Trudeau est le clou final dans le cercueil de ce projet. Les gouvernements doivent maintenant appliquer la même logique à tous les autres projets d’expansion de la production de pétrole et de gaz au Québec et au Canada et les rejeter , a affirmé par communiqué Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie pour Greenpeace Canada.

Rappelons qu’en juillet dernier, Québec avait rejeté le projet d’Énergie Saguenay, après un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui avait jugé que le projet présentait plus d’inconvénients que d’avantages.