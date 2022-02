Un Festiglace en mode hybride à Kapuskasing

Le variant Omicron ne mettra pas un frein à la deuxième édition du Festiglace de Kapuskasing. Les Rats d’Swompe, Radio Radio et l'humoriste Réal Béland monteront sur les planches du Centre régional de Loisirs culturels, en mode cabaret, du 18 au 20 mars 2022.

La fébrilité est à son comble chez les membres des Rats d’Swompe qui auront finalement l'occasion de performer les pièces de leur nouvel album devant les leurs.

C’est sûr que c’est un soulagement de voir que notre calendrier se remplit tranquillement. On reste sur le bout de nos orteils à tout moment d’avoir des nouvelles qui annoncent le contraire. On se croise les doigts pour que ça reparte en grand , lance le guitariste des Rats d’Swompe, Brandon Girouard.

Les Rats d'Swompe ouvriront la première soirée du Festiglace de Kapuskasing. Le Kapuskois Brandon Girouard (deuxième à partir de la gauche) fait notamment partie de cette formation. Photo : Mylène Desbiens

Un retour à la normale est espéré autant chez les artistes que pour le directeur général du Centre régional de loisirs culturels de Kapuskasing, Dènik Dorval, qui doit constamment jongler avec de nouvelles mesures sanitaires.

Ça a été tout un évènement à planifier avec nos artistes parce qu’on est tombé dans l’incertitude à partir du mois de décembre et avec le variant Omicron. On se sent maintenant confiant que ce soit un événement sécuritaire , précise Dènik Dorval qui prévoit accueillir 250 personnes en présentiel à chacune des trois soirées.

L'humoriste Réal Béland viendra clôturer le festival avec son plus récent spectacle. Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Dès mercredi, des billets journaliers et des passeports ont été mis en vente pour chacune des représentations et d'autres pourraient s'ajouter si les règles sanitaires étaient assouplies. Des activités extérieures pourraient aussi s'ajouter à la programmation.

Un autre des têtes d'affiche du Festiglace, le duo de rap acadien Radio Radio. Ils présenteront un spectacle samedi le 19 mars. Photo : Radio Radio / Félix Renaud

Il sera possible de regarder le spectacle gratuitement sur la page Facebook du Festiglace grâce à un nouveau système de diffusion , renchérit le nouveau directeur général.