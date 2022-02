Val-d’Or relance les activités de son Hiver en Fête

Pour respecter les mesures sanitaires en place, le festival sera présenté sur deux sites différents, soit la Cité de l’Or et la place du Marché public. Chaque site pourra accueillir 1000 personnes en même temps et l’accès pour les 13 ans et plus sera réservé aux personnes ayant leur passeport vaccinal.

À la Cité de l’Or, les après-midi proposeront des jeux gonflables, de la glissade, un parcours de trottinette des neiges et des sculptures.

Au Marché public, la population pourra cuisiner des saucisses et du pain banique sur des foyers extérieurs, participer à une course à obstacles parents-enfants et côtoyer des animaux de la Petite fermette du mieux-être.

La programmation prévoit aussi des feux d’artifice le vendredi soir, trois spectacles extérieurs, du théâtre déambulatoire pour enfants à la Côte de 100 pieds et une activité d’initiation au vélo d’hiver.

Enfin, le Festival d’humour se joindra à la fête en présentant un spectacle le samedi soir, à la salle Félix-Leclerc, avec quatre humoristes de la relève.

On a commencé à y travailler dès l’automne avec plusieurs options sur la table. On se garde d’ailleurs quelques surprises qui pourraient s’ajouter à la dernière minute. On tenait à le faire en présentiel et une décision a été prise très tôt, en espérant que ça marcherait. De voir aujourd’hui comment les choses s'alignent, je pense qu’on pourra avoir une belle édition , précise le coordonnateur Luc Lavoie.

Toutes les activités seront offertes gratuitement, mais il n’y aura pas de chapiteau érigé à la Cité de l’Or.