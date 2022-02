Unamen Shipu est frappée de plein fouet par la COVID-19

Une autre personne gravement malade est hospitalisée à Sept-Îles, selon les autorités de santé de la communauté.

La directrice santé d'Unamen Shipu, Sophie Des Rosiers-Gagné, explique que l’évacuation par avion de ces trois personnes a été plus difficile que prévu en raison des conditions météorologiques.

Le mauvais temps a joué contre nous. Pour sortir de la Romaine [Unamen Shipu NDLR], il faut un avion. Donc les évacuations médicales ont pris pour certaines de ces personnes de 36 à 40 heures , relève-t-elle.

Pendant ce temps, la transmission communautaire se poursuit, et la traçabilité des cas est devenue pratiquement impossible selon Sophie Des Rosiers-Gagné. Avec les familles nombreuses dans les maisons, la propagation du virus se fait rapidement.

On a des maisons de 8-9-10 personnes et plus. La grande majorité de nos maisons, c’est de 4 à 7 personnes. Au niveau de l’isolement, on n'avait pas les infrastructures non plus pour mettre la personne positive et la mettre dans un autre endroit.

Confinement et demande de collaboration

Un confinement a été imposé le 3 février, et sera en place jusqu’au 13 février. Tous les services non essentiels sont fermés et les membres de la communauté doivent limiter leurs déplacements, sauf s’ils doivent se rendre au centre de santé.

Le chef de la communauté, Bryan Mark, remarque un laisser-aller et demande la collaboration de tous pour freiner la propagation du virus.

« On a vu ça dans les réseaux sociaux, ça se cachait même plus. Ils appellent carrément ça des partys COVID. Des gens positifs qui faisaient le party ensemble » — Une citation de Bryan Mark, chef d'Unamen Shipu

Ça exaspère, ça décourage tout le monde, dont moi aussi, tous les conseillers et le comité COVID , ajoute Bryan Mark.

Le chef d'Unamen Shipu, Bryan Mark, a été parmi les premiers de sa communauté à se faire vacciner en janvier, car il souhaitait donner l'exemple. Photo : Gracieuseté du Centre de santé d'Unamen Shipu

Les autorités de santé souhaitent maintenant se concentrer sur la vaccination pour limiter les formes graves de la maladie. 45 % des 1300 membres de la communauté ne seraient toujours pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19 d’après le Centre de santé local.

La propagation du virus ralentit sur la Côte-Nord

Il y a désormais 28 patients qui sont hospitalisés en lien avec la COVID-19 sur la Côte-Nord, soit six de moins que dans le dernier bilan publié le 4 février dernier. Ce sont 10 de ces personnes qui sont hospitalisées pour un diagnostic principal de COVID-19.

Lundi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne recense aucun nouveau décès lié à la COVID-19 dans la région depuis vendredi dernier. Le conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis explique dans un courriel que si des décès liés à la COVID-19 sont survenus au cours des derniers jours, ils devraient être ajoutés au bilan prochainement .

Il y a 11 éclosions en cours dans les hôpitaux de Sept-Îles et Baie-Comeau ainsi que dans d'autres installations du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord sur le territoire de ces deux villes.

Deux éclosions sont déclarées comme terminées. Elles avaient cours à l’hôpital de Sept-Îles : une à l’étage des hospitalisations et l’autre à l’unité de courte durée gériatrique.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région dénombre 697 cas actifs, soit 13 de moins qu’en date du 4 février. Ces cas positifs à la COVID-19 sont détectés à l’aide de tests de dépistage en laboratoire et non des tests rapides effectués à la maison.

Lundi, 262 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord sont absents du travail en raison de la COVID-19.

Également, la majorité des patients qui ont obtenu un test positif à la COVID-19 sont situés à Baie-Comeau, soit 17 des 28 hospitalisations. Dix personnes sont hospitalisées avec un diagnostic de COVID-19 à Sept-Îles et une à Blanc-Sablon.

Les écoles de la Côte-Nord ne sont pas épargnées par le virus

Plus de 10 % des élèves du Centre de services scolaire (CSS) du Fer étaient absents la semaine dernière en lien avec la COVID-19.

Vendredi dernier, plus de 50 membres du personnel ont dû s'absenter physiquement du travail.

archives Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

La majorité de ces employés ont pu offrir leurs services à distance selon le Centre de services scolaire du Fer qui affirme réussir à maintenir ses services de base.

Certains services d'appui vont être mis en veilleuse. On reprendra l'appui, mais d’abord on va assurer les services de base dans nos milieux, explique le directeur général au centre de services scolaire CSS du Fer, Richard Poirier. Depuis le retour en classe, on a eu une augmentation un petit peu des cas. On espère avoir atteint le plateau.

Au Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, la vague de COVID-19 qui est survenue en janvier avec le retour en classe est à la baisse.

Le directeur général du centre de services scolaire CSS de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr, observe cette tendance tant au secondaire qu'au primaire.

Depuis trois semaines, on suit un peu la tendance provinciale, c'est-à-dire que le nombre d'élèves en isolement ou ayant été dépisté positif diminue de semaine en semaine , mentionne Mario Cyr.

Pour ce qui est du centre de services scolaire CSS de l’Estuaire, la grande majorité des écoles compte encore des cas actifs, mais le Centre considère que la situation demeure globalement sous contrôle.

Le centre de services scolaire CSS de l’Estuaire mentionne qu’une vingtaine d’employés sont en isolement en raison du virus. Les enseignants en isolement peuvent continuer à donner les cours à partir de la maison pendant que les élèves sont en classe sous la supervision d’un membre du personnel.

Avec les informations de Félix Lebel et de Charles-Étienne Drouin.