Le Manitoba élargit l’accès à la troisième dose de vaccin à certains adolescents

La province applique les directives du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

L’organisme recommande une dose de rappel pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans qui pourraient subir des complications sévères s’ils contractent la COVID-19. en raison de facteurs de risque biologiques et sociaux et d’obstacles systémiques pour accéder aux soins de santé.

Nous savons que nous avons une population importante d’adolescents qui répondent à ces critères, qui sont à risque élevé de conséquences graves et qui bénéficieraient d’une protection maximale , a déclaré la Dre Joss Reimer, responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Le Comité consultatif national de l'immunisation CCNI recommande d’attendre six mois entre leur deuxième et leur troisième dose.

La province avait déjà recommandé que les adolescents qui sont immunodéprimés reçoivent trois doses de vaccins et une quatrième dose de rappel ensuite.

Pour les adolescents qui ne répondent pas aux critères pour la troisième dose, leurs deux doses reçues les protègent très bien contre une complication sévère, a assuré la Dre Joss Reimer.

De nouvelles données concernant la vaccination des gens racisés

La province a publié de nouvelles données lundi concernant la vaccination chez les gens racisés du Manitoba.

Elles révèlent que les groupes racisés du Manitoba sont davantage vaccinés que la population blanche. De plus, il est indiqué que ces groupes vivent moins de complications graves liées à la maladie à coronavirus.

Les vaccins demeurent un outil essentiel pour prévenir les conséquences graves de la maladie au sein des communautés autochtones, inuites et métisses , a affirmé la Dre Marcia Anderson, qui travaille pour l’équipe de coordination de la réponse à la pandémie de COVID-19 des Premières Nations du Manitoba.

La Dre Marcia Anderson (archives) Photo : Fournie par Marcia Anderson

Selon des données publiées antérieurement, les gens issus de minorités raciales et ethniques et les Autochtones courent un risque plus élevé de contracter le virus et de subir des conséquences graves.

C’est notamment en raison de leurs faibles revenus, de leur taux plus élevé de logements surpeuplés, de leur manque d’accès aux soins de santé et de leurs emplois qui les mettent en contact avec le public.

Les responsables de la santé publique se sont efforcés de publier les données lundi pour qu’elles coïncident avec les dernières recommandations concernant les doses de rappel pour les adolescents racisés, a informé la Dre Anderson.

Nous savions qu’il était urgent de partager ces données afin d’aider les membres des communautés racisées de la province, les familles avec des jeunes, à faire des choix éclairés , a-t-elle déclaré.

En date de lundi, 80,3 % des Manitobains admissibles de cinq ans et plus avaient reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19, et 41,7 % en avaient reçu trois.