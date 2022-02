De joueur de football à couturier, un adolescent souhaite en inspirer d’autres

Un ancien joueur de football au secondaire, Wyatt Miller, s’est mis à la couture à l'école et a lancé une marque de vêtements qui, espère-t-il, inspirera les autres à poursuivre leurs rêves.

Créateur de la marque Sparked Apparel , il dit ne pas se soucier du fait que les gens le taquinent pour son amour de la couture.

Quand les gens m'appellent kokum ou grand-mère, parce que je couds tout le temps, je prends sur moi et je ris , déclare M. Miller, un membre de la nation crie Peter Ballantyne. Les gens aiment leurs grand-mères.

L’ancien footballeur vedette de 19 ans de La Ronge est fier de sa passion.

Il a découvert la couture dans son cours d'économie domestique de 9e année à la Churchill Community High School de La Ronge.

Son enseignante, Connie Haugen, a déclaré que Wyatt était une personne naturelle, amusante, créative et avait une excellente attitude.

Elle explique que le jeune homme se montrait impatient d'essayer la couture qui est un domaine dans lequel beaucoup de gens arrivent en se disant que je ne pense pas que c’est pour moi .

Je suis tellement fière de lui , ajoute-elle.

Une révélation

M. Miller a réalisé qu'il était sérieux au sujet de la couture en décembre 2020. C'est à ce moment-là que sa mère lui a demandé ce qu'il voulait pour Noël.

Il a pensé à de nouveaux vêtements, mais a ensuite regardé les vêtements qu'il avait et a décidé de les modifier lui-même à la place, pour les rendre mieux ajustés.

Il a demandé une machine à coudre pour Noël et l'a tellement utilisée qu'elle s'est cassée quelques mois plus tard. Il a économisé de l'argent et en a rapidement acheté une meilleure.

Wyatt Miller a commencé à publier certaines de ses créations sur les réseaux sociaux et les gens les ont vraiment aimées. Il a décidé d'appeler sa marque Sparked Apparel, en raison de la façon dont les gens réagissaient à son travail.

Sparked est exactement la façon dont les gens me regardent dans les yeux. Ils ont une petite étincelle dans les yeux et ils ont l'air heureux , dit-il.

Wyatt Miller dit ne pas se soucier du fait que les gens le jugent pour être passé de joueur de football populaire à couturier.

Il se dit fier de ce qu'il a accompli et confiant en l’avenir.

Il déménage à Saskatoon, où il espère louer un espace afin de continuer à confectionner des vêtements et faire passer sa marque au niveau supérieur.

Avec les informations de Anna-May Zeviar