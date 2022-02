Une manifestation bloque la circulation au pont Ambassador à la frontière

Plusieurs dizaines de véhicules se sont rassemblés devant le pont et affectent les temps d'attente à la frontière au pont Ambassador , prévient l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans un tweet lundi après-midi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Certains véhicules arborent des drapeaux canadiens ainsi que des slogans exigeant la fin des mandats de vaccination. Des scènes similaires se sont déroulées à travers l'Ontario le week-end dernier, notamment à Toronto où des convois de véhicules ont bloqué plusieurs rues et autoroutes.

« Rendez la liberté obligatoire », est-il écrit sur cette pancarte arrimée à un camion. Photo : CBC/Jacob Barker

Sur Twitter toujours, la police de Windsor a expliqué peu après 14 h que la circulation sur la route Huron Church à la sortie du pont côté canadien était interrompue .

Le deuxième accès frontalier pas perturbé

Un journaliste de CBC présent sur place a indiqué peu avant 17 h que des véhicules parviennent à entrer au Canada, de manière filtrée.

Les conducteurs sont invités à revoir leur itinéraire. Le passage frontalier par le tunnel n'a pas été affecté par la manifestation et demeure ouvert.

Le pont Ambassador est le lien transfrontalier le plus achalandé du Canada. Près de 2,5 millions de camions l'empruntent chaque année et il permet de transporter plus de 25 % des marchandises entre les États-Unis et le Canada.

À lire aussi : La police rouvre les rues à Toronto après la manifestation de camionneurs

Plus de détails suivront.