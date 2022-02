Le passage à 4 cours par semaine dans les écoles secondaires débute en Ontario

Désormais, les élèves suivront quatre cours par jour, tous les jours, comme à l'époque prépandémique.

Noor Farooqi, inscrite en 11e année à l’École secondaire d'Oakridge à London, se réjouit de ce changement. Je suis assez excitée, en fait. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Socialement, on pourra interagir plus fréquemment, on ne restera pas assis dans une classe pendant une demi-journée d'affilée. On est ravis d'avoir un aperçu de ce que devrait être le secondaire, explique-t-elle .

Noor Farooqi, élève de l'École secondaire d'Oakridge apprécie le retour à quatre cours par jour. Photo : Noor Farooqi

Elle a terminé un semestre de 9e année juste avant le début de la pandémie. Depuis, elle suit des cours à distance, deux jours par semaine. Elle a commencé depuis peu à suivre deux cours par semaine.

On va avoir 4 cours de 75 minutes, tous ensemble, je suis soulagée, ajoute-t-elle. Je vais avoir le temps (...) de mieux comprendre les concepts. J'espère que je pourrai mieux apprendre comme ça .

Alex Chun, 16 ans et inscrit en 10e année à l'École secondaire catholique Mother Teresa, a déménagé au Canada depuis la Corée du Sud à l'automne. Lui craint de suivre quatre cours par jour au lieu de deux.

Nous aurons beaucoup plus de travail le soir. Je pense que ça va être difficile , redoute-t-il.

Mais il a hâte de rencontrer quatre nouveaux enseignants et des élèves dans quatre cours différents.

Alex Chun, élève de l'école secondaire catholique Mother Teresa est un élève international dans son école à London. Photo : Alex Chun

Avant, ça se terminait au bout de deux mois, donc ce n'était pas assez de temps pour se rapprocher vraiment des autres, se faire des amis, explique-t-il. Maintenant, nous aurons quatre mois, et ça va nous aider à nouer des amitiés .

Fatima Hassan, en 9e année à l’École secondaire d'Oakridge, a hâte que ce changement débute.

Je suis un peu excitée parce que je vais avoir de nouveaux cours, rencontrer plus de gens et nous n'aurons pas à rester assis plus de deux heures dans un seul cours , explique-t-elle.

Elle ne s'inquiète pas de l'augmentation de la charge de travail, car elle pense que son école l'a bien préparée.

Ça va être rapide et j'aime ça , a-t-elle déclaré. Elle est ravie que son établissement redevienne, enfin, un peu plus normal .

D'après les informations de Kate Dubinski de CBC