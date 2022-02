Rivière-du-Loup va traiter elle-même ses eaux usées

Le changement coûtera environ 130 000 $ par année, pour les cinq prochaines années, à la Municipalité.

Depuis 2010, la gestion des eaux usées est réalisée par l’entreprise Aquatech, une filiale du groupe Hélios.

Rivière-du-Loup profite de la fin du contrat avec l’entreprise, en mai 2022, pour changer son approche. Le directeur du Service technique et de l’environnement de la Ville, Gérald Tremblay, veut rapatrier l’expertise en traitement des eaux usées, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre qualifiée.

On pense que la situation de l’emploi est problématique aujourd’hui, même préoccupante, explique-t-il. On pense qu’en rapatriant ces postes à l’interne, on sera en meilleure position pour faire face à ce défi.

Le directeur du Service technique et de l’environnement de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay. Photo : Radio-Canada

Selon Gérald Tremblay, la Ville sera gagnante à long terme.

On rapatrie une expertise qui est très importante, et quand on le fait, on sait qu’on y gagne souvent. On développe des réflexes, on voit des choses que le privé ne voit pas. Il y a des économies de coûts quelque part, qui sont difficiles à identifier, mais qui sont là et qui vont certainement réduire la facture , assure-t-il.

« Pour les prochaines années, c’est mieux de rapatrier ça à l’interne. » — Une citation de Le directeur du Service technique et de l’environnement, Gérald Tremblay

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, estime aussi que le changement était nécessaire, notamment pour améliorer la capacité d’intervention de la Ville lors de problèmes aux usines.

On avait remarqué ces dernières années qu’il y avait un manque de ressources. On va donc s’assurer d’une pérennité dans le service, d’être sécuritaire dans l’offre de service qu’on veut donner à nos citoyens , explique-t-il.

« Au-delà de tous les coûts rapportés à ça, c’était d’une importance capitale de le faire. » — Une citation de Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. Photo : Radio-Canada

La Municipalité compte embaucher six nouveaux employés, dont cinq postes d’opérateur en eau potable et eaux usées et un poste d'électromécanicien.

Gérald Tremblay assure que les postes seront pourvus à temps pour reprendre les opérations.

Comme on est une Ville, lorsqu’on ouvre un poste, c’est un poste permanent, ce n’est pas un poste contractuel. On risque donc d’attirer des gens qui veulent s’en venir en région, étant donné que c’est plus que pour 5 ans , estime-t-il.

Geneviève Pigeon, gestionnaire en environnement responsable de la gestion des eaux, sera chargée de superviser l’équipe.

Selon elle, cette reprise des opérations par le service municipal facilitera les relations avec les employés sur le terrain.

Geneviève Pigeon, gestionnaire en environnement responsable de la gestion des eaux de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada

J'aurai un lien direct et hiérarchique avec ces employés. Ça va être beaucoup plus simple d’interagir avec eux, de faire une synergie avec les équipes d’autres départements , explique-t-elle.

« Ça va faciliter l’ouvrage. » — Une citation de Geneviève Pigeon, gestionnaire en environnement responsable de la gestion des eaux

Les conditions de travail que la Ville offre devraient aider à fidéliser les employés, croit Geneviève Pigeon, qui cite le faible taux de roulement -3%- au sein du personnel.

Les équipes municipales prendront le relais des équipes d’Aquatech à partir du 9 mai.

La Municipalité assure qu’il n’y aura aucun impact pour les résidents de Rivière-du-Loup.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs