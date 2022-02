Billie Irish et Kadanse : une performance éclair sur le rythme du Festival

Avec la pièce Sainte-Geneviève, les musiciens de Billie Irish et les danseuses de Kadanse offrent un hommage à ce petit village francophone manitobain. Dans une performance éclair, ils partagent la joie de vivre de leurs ancêtres voyageurs à travers la musique et la danse.

Les musiciens de Billie Irish interprètent une de leur composition pour l'épisode de Connexion au Festival du Voyageur 2022. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Une oeuvre collective

Le défi qui leur a été lancé : créer une œuvre collective qui représentait non seulement l’esprit du Festival du Voyageur, mais aussi son évolution.

Depuis le tout premier Festival, la musique est au rendez-vous. Avec les années, la relève artistique du Manitoba a pris sa place dans la programmation et les jeunes artistes ont voulu y apporter leur touche personnelle.

Le jumelage du groupe Billie Irish et de Kadanse s’est fait naturellement. Ces artistes sont tous des habitués de la scène depuis leur jeune âge. Ils peuvent facilement passer du répertoire classique à la culture populaire et ont une vision à la fois moderne et authentique.

Joël Rivard a d'abord composé le squelette de cette pièce en s’inspirant de son village natal, Sainte-Geneviève, qui est aussi celui du musicien Marco Freynet.

« Ça a commencé avec la guitare et je me suis dit que ce serait bon avec un violon. J'ai aussi mis des accords de jazz aussi. » — Une citation de Joël Rivard, compositeur et leader du groupe Billie Irish

Les autres membres du groupes y ont aussi ajouté leurs couleurs.

Marina Lamontagne et Amélie Sorin révisent leurs pas de danse avant l'enregistrement de la performance. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La deuxième étape de la création était de jumeler des pas de danse à la mélodie. Un défi que Marina Lamontagne a relevé plusieurs fois.

« Je me suis assise avec mes écouteurs pour trouver toutes les nuances. Est-ce un tempo heureux ou sombre? Je vais ensuite trouver des pas qui vont aller avec la musique. » — Une citation de Marina Lamontagne, danseuse de la troupe Kadanse

Les six artistes se sont rencontrés pour répéter avant l'enregistrment. Ils avaient un mois pour créer ensemble et exécuter la performance à la Maison du Bourgeois.

Le décor idéal

Avec ses barils, ses ballots et ses nombreux artefacts, la Maison du Bourgeois était l’endroit parfait pour tenir cette performance. Tout comme le Fort Gibraltar, elle est une réplique des bâtiments qui existaient au début du 19e siècle, à l’époque de la traite des fourrures.

De plus, les planchers de bois, les fenêtres d’époque, les lustres et le foyer ont permis de garder une lumière naturelle et de bien entendre les claquements des souliers des danseuses.

La salle de réception de la Maison du Bourgeois est décorée avec des artéfacts de l'époque de la traite des fourrures. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La COVID force aussi à filmer autrement. Pour ce tournage, il fallait conserver une distance minimale de plus de 2 m entre les artistes. Dans la grande salle de la Maison du Bourgeois qui sert normalement aux réceptions, les six musiciens et danseuses ainsi que les quatre techniciens ont pu s’installer.

Dans les coulisses du tournage

Les artistes et techniciens de Radio-Canada se sont rencontrés à Saint-Boniface pour cet enregistrement par un soir plutôt froid de la fin du mois de janvier. Il était un peu étrange, au début, de se retrouver dans un endroit qui accueille normalement des milliers de festivaliers.

À leur arrivée, les artistes ont expliqué leur vision lors d’entrevues et ensuite, sans répétition, ils ont pris place pour l'enregistrement. Le concept était plutôt simple : capter l'évolution de la culture canadienne-française avec une ambiance moderne.

Les trois techniciens finalisent les détails du tournage avant l'arrivée des artistes. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Les plans qui bougent sont importants, explique le vidéojournaliste Radja Mahamba. S'ils sont bien captés, ça donne l'impression d'une synchronisation entre l'énergie de la pièce et les plans de caméras. C'est cette énergie-là qu'on veut finalement transmettre aux téléspectateurs.

L’installation technique pour l’enregistrement dans la Maison du Bourgeois a pris environ six heures. Il fallait d’abord poser des lumières sur fil et disposer l’équipement pour la captation.

Chaque instrument avait son propre micro pour fournir sept pistes à l’interface et permettre le mixage plus tard. Avec la distanciation, il fallait une mesure supplémentaire.

J’ai envoyé un mix live aux musiciens pour qu’ils puissent s’entendre à l’aide d’une oreillette , explique Mario Savard, preneur et mixeur de son pour l'enteprise Burnt Arrow Media.

En tout, trois caméras ont capté des images de la performance. Avec cinq prises en tout, le réalisateur Denis Chamberland avait l’embarras du choix pour le montage. Il fallait aussi insérer le visuel de drone de façon stratégique pour qu'il se marie bien aux rythmes et aux autres images.

Pour moi, explique Denis Chamberland, c'était d'essayer de démontrer l'énergie de la performance à travers le montage, de garder un rythme entraînant à travers le découpage et de rendre justice à la pièce musicale et aux danseuses.

Un drone Beta FPV 95xV3 a été modifié pour les besoin du tournage. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Un premier au pays pour ce drone

Le drone utilisé pour le tournage de la performance est un Beta FPV 95xV3. Les moteurs et les hélices ont été remplacés pour y donner un look plus cinéma .

C’est la première fois que ce modèle est utilisé dans tout le réseau de CBC/Radio-Canada.

J'ai fait des vols d’entraînement avant, c’est tout, raconte le chef pilote du drone, Trevor Lyons. Le moment le plus stressant a été les quatre minutes après le premier décollage.

L'oprérateur de drone visionne les images captées par son appareil entre les prises. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Le drone est muni d’une caméra Naked GoPro. Le pilote porte des lunettes qui lui permettent de voir la caméra du drone en direct. Elles ne servent qu’au pilotage.

Le drone a aussi été modifié pour être moins lourd. Selon le règlement de Transport Canada, l'appareil doit peser un maximum de 250 g.

J’ai fait une chirurgie technique sur le GoPro , raconte Trevor Lyons. Pour que la caméra soit plus légère, il lui a enlevé la couverture, le système Bluetooth, le wifi, l'écran et la batterie .

La caméra qui pesait 117 g n'en pesait plus que 26 après ces modifications.

Le batterie du drone a une autonomie d'environ trois minutes et demie à quatre minutes. Ce qui pose un défi lorsqu’on tourne une performance de la même durée. En tout, il a fallu quatre vols pour capter le visuel nécessaire.

Les groupes participant à la performance

Billie Irish

Joël Rivard et ses musiciens (Luke Udod, Marco Freynet et Simon Reimer) sont membres de plusieurs groupes de musique dont Casual Tees et Sun Runners.

Le nom du groupe  (Nouvelle fenêtre) est un jeu de mot qui fait référence à l'artiste populaire irlandaise Billie Eilish. Le groupe manitobain apporte parfois une photo d'elle sur la scène durant un spectacle.

Ils décrivent leur son comme étant un mélange de punk, rock, folk inspiré par les groupes Great Big Sea et Spirit of the West ainsi que le musique irlandaise.

Kadanse

La troupe existe depuis 2018 et est composé de danseurs et danseuses  (Nouvelle fenêtre) qui ont aussi fait partie de l'Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge.

La trouve a voyagé dans plusieurs pays dont la France, l'Indonésie, le Mexique et les États-Unis pour faire connaître la gigue.

Des membres de la troupe ont accompagné entre autres Sierra Noble, Patti et Alex Kusturok, MJ Dandeneau et Oh My Darling.