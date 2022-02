Expansion de Pizza Salvatoré, quand l’Italie goûte à l’entrepreneuriat beauceron

Après avoir ouvert un premier restaurant à Saint-Georges en 1964, Pizza Salvatoré souhaite attendre 100 restaurants en 2023. Pour y arriver, la chaîne née du mariage entre un immigrant italien et une Beauceronne devra ouvrir un établissement chaque 14 jours.

L'histoire de la pizzeria a commencé lors d'un réveillon dans une résidence de Saint-Odilon-de-Cranbourne, en Beauce, quand Salvatore Abbatiello a fait découvrir un plat bien de chez lui à sa nouvelle belle-famille.

Dans ce temps-là, les gens ne connaissaient pas ça. Comme la plupart des gens qui mangent de la pizza, ils ont aimé ça. Ils ont convaincu nos grands-parents de se partir leur premier restaurant , raconte un des petits fils de l’immigrant, Sébastien Abbatiello, aujourd’hui responsable du marketing de Pizza Salvatoré.

Salvatore Abbatiello a ouvert son premier restaurant à Saint-Georges après avoir marié une Beauceronne. Photo : crédits: Pizza Salvatoré

La famille Fecteau avait vu juste. Les Beaucerons ont rapidement adopté la pizza de Salvatore Abbatiello témoigne un ancien animateur de radio et député de Beauce, Gilles Bernier.

À l’époque, on ne savait pas ce que c'était. On a commencé à faire une annonce à la radio pour lancer la pizza en Beauce. Ç’a été épouvantable le succès qu'ils ont eu , témoigne-t-il, alors qu'il est surpris à venir se chercher une pizza lors du passage de Radio-Canada à Saint-Georges.

Expansion pandémique

En 2018, la troisième génération a pris les rênes de l’entreprise familiale. La chaîne est depuis passée de 13 à 41 restaurants. Les cinq frères et sœurs voient grand. Ils veulent avoir une centaine d’établissements en 2023 et faire leur entrée au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

On a pris la décision ensemble d’augmenter la cadence et d'ouvrir 1 restaurant tous les 14 jours , affirme Élisabeth Abbatiello, vice-présidente communications et rayonnement chez Pizza Salvatoré.

Les cinq copropriétaires de Pizza Salvatoré : Guillaume Jr., Katarina, Sébastien, Élisabeth et Frédéric Abbatiello. Photo : crédits: Pizza Salvatoré

La famille se lance ce défi, déjà ambitieux en temps normal, alors que l'entreprise a dû changer son modèle d'affaires pour survivre à la pandémie.

Le concept pizza à volonté en salle à manger a notamment été mis de côté pour les nouveaux restaurants pour éviter les répercussions des mesures sanitaires.

On a augmenté nos ventes de 50 % par rapport à l'an passé en se concentrant sur le comptoir et la livraison , précise Sébastien Abbatiello.

Reconnaissance envers les employés

Pour y arriver, l’entreprise doit trouver 50 nouveaux employés chaque deux semaines pour ses restaurants. La tâche s’annonce colossale alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe dans toutes les régions du Québec.

Le défi c'est vraiment d'avoir ton noyau. Un coup que tu as une vingtaine de personnes, c'est de faire en sorte que ces 20 personnes-là aiment vraiment ça et ils amènent leurs amis , affirme M. Abbatiello.

Sébastien et Élisabeth Abbatiello devant leur restaurant de Saint-Georges. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Les ressources humaines de l’entreprise organisent régulièrement des compétitions entre les employés et les pizzerias pour motiver ses troupes et favoriser leur rétention.