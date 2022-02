L’augmentation de la capacité aux funérailles bien accueillie

C’est au tour des lieux de cultes, des mariages et des funérailles de bénéficier de nouveaux allègements, ce qui fait le bonheur de plusieurs, dont la directrice générale de la Résidence funéraire du Saguenay, Brigitte Deschênes.

Ainsi, il est désormais possible de remplir à 50 % les églises, jusqu'à un maximum de 250 personnes. De plus, le passeport vaccinal sera demandé à tous les fidèles qui voudront assister à une célébration, que ce soit une messe, des funérailles ou un mariage.

Lors de funérailles, il est aussi permis de tenir une cérémonie sans passeport vaccinal, mais le nombre de personnes présentes est alors limité à 50, que ce soit dans un lieu de culte ou ailleurs.

Au salon

Pour ce qui est de l’exposition du corps ou des cendres d'un défunt et de l’expression des condoléances aux proches, il est maintenant possible d’accueillir 50 personnes pour une cérémonie. En tout temps, le passeport vaccinal n'est pas obligatoire.

Selon Brigitte Deschênes, directrice générale de la Résidence funéraire du Saguenay, il s'agit d'une bonne nouvelle.

On prend tout ce qui nous est donné puisqu’on comprend que c’est une étape qu’on ne peut pas vraiment reprendre. C’est très douloureux pour les familles. Déjà, 25 c’était mieux que la première vague puisqu’au début c’était 10 et pas du tout à un certain moment. Mais 50, c’est une belle amélioration, puis c’est sûr qu’on l’accueille avec beaucoup de joie pour les gens qu’on reçoit , a partagé Brigitte Deschênes en entrevue.

Pour le moment, aucun roulement de personnes n’est permis, ce qui signifie qu'une personne ne peut prendre la place d'une personne qui vient de quitter la salle. De plus, une seule séance est permise.

De son côté, Brigitte Deschênes croit que l'alternance des visiteurs aurait pu être permise pour permettre aux proches des défunts de recevoir plus de soutien.

Mariages : pas de réception au restaurant

Quant aux mariages, la limite est également de 50 % de la capacité, jusqu’à 250 personnes. Les réceptions et les banquets qui suivent sont cependant réservés à 50 personnes.

De plus, il est interdit de les tenir dans des salles louées ou dans des restaurants.

Avec des informations de Philippe L'Heureux