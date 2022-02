Le CNA et certains musées demeurent encore fermés cette semaine

Même si les musées situés en Ontario ont la permission d’accueillir le public depuis le 2 février, ces quatre musées nationaux ont été contraints, pour la deuxième semaine d’affilée, de repousser leur réouverture, en raison de l’actuelle manifestation des camionneurs.

La situation n’étant toujours pas résolue au centre-ville, ces institutions garderont leurs portes closes jusqu’à nouvel ordre.

Il est toutefois à noter que les trois musées Ingenium – le Musée de l’agriculture et de l’alimentation, le Musée de l’aviation et de l’espace et le Musée des sciences et de la technologie – ont quant à eux recommencé à recevoir les visiteurs la semaine dernière.

Annulations et reports au CNA

Après avoir repositionné ou annulé les quatre événements prévus au programme la semaine dernière, le Centre national des Arts d'Ottawa CNA fera de même avec les trois spectacles qui devaient être présentés d’ici à dimanche prochain.