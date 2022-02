Une réouverture attendue pour les salles de cinéma

Cette fermeture a été la source de casse-têtes importants dans le milieu du divertissement, surtout en ce qui concerne le rattrapage des films présentés sur grands écrans ou les spectacles qui dû tout simplement être annulés.

Lundi matin au Cinéma Le Clap, les cinéphiles étaient au rendez-vous. Plusieurs films qui devaient prendre l’affiche durant le temps des fêtes reviendront sur les écrans au mois de février.

« On a certains titres qui étaient normalement supposés faire un temps des fêtes, donc on a rouvert pour le début de cette réouverture-là, dont Dune, Aline, qui reviennent pour que les gens aient encore l’occasion de pouvoir les voir. »

Plusieurs films à grand déploiement tels que Spider-Man, La matrice : Résurrections (Nouvelle fenêtre) , Dune, Kingsman - Première mission prendront l’affiche en même temps. Les films qui attireront le plus de personnes en salle resteront par le fait même plus longtemps sur les écrans de cinéma.

« C’est vraiment les distributeurs qui doivent prendre le temps de voir un peu comment la clientèle va se réapproprier les salles de cinéma […] On est des lieux sécuritaires, on a des normes qui sont assez strictes au niveau de l’entretien et de la distanciation […] pour que les gens puissent recommencer à profiter de nos salles et de profiter de la programmation qui est assez complète actuellement. »