4000 emplois actuellement disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les emplois qui demandent des qualifications représentent la majorité des emplois disponibles recensés dans la base de données de Services Québec dans la région, qui dénombrait 3950 postes disponibles lundi.

Avant que la crise sanitaire n’éclate, la région comptait 2185 postes qui ont été disponibles à un moment ou à un autre pendant le troisième trimestre de 2019, selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada. Cela représentait alors 2,5 % des emplois à ce moment.

Selon les dernières données comparables, le nombre de postes disponibles avait plus que doublé, au troisième trimestre de 2021. Statistique Canada rapportait 5700 postes devenus vacants, soit 5,3 % des emplois.

La pandémie qui dure depuis près de deux ans a exacerbé les difficultés rencontrées, alors que le marché du travail était déjà affecté par une pénurie de main-d’oeuvre en raison du vieillissement de la population, souligne la directrice régionale de Services Québec, Lison Rhéaume.

« La crise sanitaire a complètement modifié la dynamique du marché du travail. Et ça amène, dans le fond, des secteurs d’activité à connaître des diminutions d’emplois et d’autres secteurs à connaître des augmentations d’emplois. » — Une citation de Lison Rhéaume

Sans surprise, les secteurs de l’hébergement, de la restauration, des arts et spectacles ainsi que du commerce au détail ont été les plus affectés. La demande y a diminué, alors que celle pour des emplois dans la construction, les services à la production, les soins de santé et en assistance sociale a plutôt augmenté.

Une pénurie qui frappe tous les secteurs

La pénurie de main-d’oeuvre frappe cependant tous les secteurs, comme le traduisent les quelque 4000 postes vacants actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutefois, 80 % de ces emplois exigent un diplôme.

Cette situation pose un défi, alors que plusieurs postes ne peuvent souvent pas être pourvus rapidement, qu’une personne décide de se réorienter en retournant aux études, de suivre un programme de requalification ou d’étudier dans un domaine en demande.

Il faut s’assurer que les gens qui vont en formation sont orientés dans les bonnes professions, dans le fond, pour répondre à ces besoins-là, explique Lison Rhéaume. Mais dans les faits, peu importe le niveau de compétences actuellement, les perspectives d’emploi sont bonnes dans tous les domaines.

En janvier, le Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait 6900 personnes sans emploi. Il faut remonter au printemps 2019 pour retrouver un nombre aussi bas, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec.

Des qualifications exigées

Sur les quelque 4000 emplois disponibles, 35 % d'entre eux requièrent un diplôme d’études professionnelles (DEP) de longue durée ou un diplôme d’études collégiales. Des postes d’adjoints administratifs, de cuisiniers, de mécaniciens de chantier ou industriel et d’infirmières sont les plus en demande.

Suivent ensuite les emplois qui demandent un diplôme d’études professionnelles DEP de courte durée ou un diplôme d’études secondaires, qui représentent 30 % des postes actuellement offerts. Les préposés aux bénéficiaires, les vendeurs et les soudeurs sont les plus recherchés.

Un diplôme universitaire est exigé pour 15 % des emplois qui garnissent la banque, où l’on retrouve plusieurs postes d’ingénieurs civils, d’ingénieurs mécaniques et de programmeurs.

Seulement 20 % des emplois disponibles ne demandent aucun diplôme. Les entreprises sont nombreuses à rechercher des caissiers, commis, serveurs et aides-cuisiniers.

Services Québec invite les chercheurs d’emplois à consulter le site Québec emploi et à s’inscrire au site Emplois02, une initiative régionale mise en ligne il y a environ un an et demi en collaboration avec Développement économique 02.