Un spectacle des 7 doigts de la main pour Montréal en lumière

Le patinage sera à l’honneur du prochain Montréal en lumière avec un spectacle de la troupe Les 7 doigts de la main. Du 17 février au 5 mars, on pourra aussi parcourir un sentier de patinage qui surplombera la place des Festivals et voir des projections cinématographiques géantes sur le patin et la nordicité montréalaise.

Le collectif Les 7 doigts de la main a spécialement conçu pour Montréal en lumière Cadence, un spectacle mêlant patinage et arts du cirque. Seize artistes seront en vedette sur la glace, notamment les patineurs et patineuses Shawn Sawyer, Marie-Jade Lauriault, Romain Le Gac, Martin Barrau et Yuma Baudoin, ainsi que le cofondateur et directeur artistiques des 7 doigts, Patrick Léonard, et l’équilibriste Marie-Ève Dicaire. Alexia Gourd et le très connu commentateur de patinage artistique Alain Goldberg assurent la narration du spectacle.

Le spectacle sera présenté gratuitement du 24 février au 5 mars.

Les spectacles de Charlotte Cardin et d’autres artistes prévus pour le 23e Montréal en lumière ont été reportés ou annulés. Cependant, pour le moment, les spectacles de Pierre Lapointe et d'Alicia Moffet sont toujours présentés. Il y a aussi une programmation culinaire bien garnie.

Patiner en hauteur

Un sentier de patinage illuminé de plus de 300 mètres de longueur sera construit sur une structure surélevée à 2,5 mètres de hauteur. Une programmation musicale est prévue pour accompagner les patineurs et patineuses grâce à la participation de plusieurs festivals montréalais, notamment les Francos de Montréal avec de la musique francophone et le festival Lasso avec du country. Les festivals Osheaga et ÎleSoniq s’occuperont de la programmation musicale durant une soirée chacun.

Bordant le sentier de patinage, une installation cinématographique, Montréal d’hier et d’hiver, réalisée par Karine Lanoie-Brien, illustrera les façades de l'édifice Wilder et du pavillon Président-Kennedy de l’Université du Québec à Montréal. On y diffusera des scènes hivernales tirées d’archives de l’Office national du film du Canada.

Finalement, la traditionnelle Nuit blanche se déroulera le 26 février. La programmation de celle-ci sera dévoilée le 16 février prochain.