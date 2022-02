100 % d’adoptions à la SPA de Québec

Selon le directeur général de la Société protectrice des animaux SPA de Québec, Félix Tremblay, la pandémie qui perdure a une incidence positive sur le taux d’adoption. On sait que la pandémie joue un rôle, mais on espère pouvoir maintenir ces performances même après la COVID-19.

Les chats sont de loin l’animal domestique le plus fréquemment pris en charge par la Société protectrice des animaux SPA . En 2021, 1627 chats ont été trouvés et à peine 22 % ont été réclamés par leur propriétaire. Plus de 1400 ont toutefois réintégré une nouvelle maison avec le programme d’adoption.

En guise de comparaison, 357 chiens ont été trouvés dans la même année et 84 % d’entre eux ont été récupérés par leur propriétaire.

La conseillère municipale responsable de la gestion animalière, Marie-Josée Asselin, espère que la tendance va se poursuivre, que nous ne ressentirons pas les ressacs de la COVID-19 en ce qui concerne l’abandon des animaux .

Nouvelles obligations

La Société protectrice des animaux SPA de Québec rappelle par la même occasion que, depuis le 1er janvier 2022, les propriétaires de chats ou de lapin doivent obligatoirement faire stériliser leurs animaux.

Le micropuçage des chats est aussi devenu obligatoire depuis le début de l’année.