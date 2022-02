Selon une vidéo virale, des lanceurs d’alerte au sein de l’armée américaine ont signalé que le nombre de fausses couches et de cancers a triplé et que le nombre de problèmes neurologiques a décuplé en 2021 par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Or, la base de données sur laquelle reposent ces affirmations contient des statistiques incomplètes, assure un porte-parole militaire.