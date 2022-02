Toronto contrariée par la lenteur provinciale pour un projet de logements sociaux

Toronto souhaitait achever la construction du groupe de logements modulaires comprenant des services de soutien dans le quartier de Willowdale, au nord de la ville, avant l'arrivée de l'hiver.

En mars dernier, la Municipalité a demandé à la province un arrêté ministériel de zonage (AMZ) pour raccourcir le délai d'approbation de la planification.

Cet arrêté, qui permet à la province d'accélérer les changements de zonage sans les exigences habituelles de consultation publique, n'a pas été accordé.

Le gouvernement Ford fait de gros efforts pour stimuler l'offre de logements en Ontario en obligeant les municipalités à accélérer les approbations de développement, alors les défenseurs du projet se demandent pourquoi la province ne donne pas le feu vert à ce projet particulier.

Pendant ce temps, les composants pour le projet de mini-maisons sont prêts à être assemblés, mais gisent, entreposés dans un site de stockage.

Les composants préfabriqués du projet de logements modulaires sont prêts à être assemblés, mais sont actuellement enfermés derrière une clôture dans un stationnement appartenant à la Commission de transport de Toronto. Photo : CBC News

Lors d'une entrevue sur place, la porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD en matière de logement, Jessica Bell, a fait un geste vers les logements enneigés et a qualifié la scène de symbolique de l'approche de Doug Ford à l'itinérance et au logement en général .

La raison pour laquelle ces maisons sont vides est que Doug Ford refuse de dire oui à une demande de la Ville de Toronto , a déclaré Mme Bell.

Si nous avions construit ces maisons, 59 personnes et familles y auraient emménagé , a-t-elle affirmé. Elles n'auraient pas à vivre dans des parcs et des refuges, et elles pourraient se reconstruire, élever leur famille et vivre dans une maison sécuritaire et chauffée.

Le projet de logement modulaire prévoit un immeuble de 3 étages avec 59 studios construits sur l'avenue Cummer, à Willowdale. Il est en partie financé par l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral.

Des logements désespérément nécessaires

Il s'agit d'une occasion rare et désespérément nécessaire de créer des maisons pour les gens , a tonné Kira Heineck, directrice générale de l’organisme de défense des sans-abri Toronto Alliance to End Homelessness.

C'est quelque chose qui peut être fait rapidement à un coût relativement faible pour la communauté , a-t-elle déclaré dans une entrevue. À Toronto, les personnes en situation d'itinérance vivent partout.

Ana Bailão, présidente du comité de planification et de logement de Toronto, a du mal à concilier l'approche précipitée du gouvernement provincial pour la plupart des projets de développement avec sa lenteur à approuver ce projet de logement abordable particulier.

Lorsque nous avons un sommet [provincial] sur le logement qui vise à accélérer l'approbation des logements, nous ne comprenons pas pourquoi celui-ci prend si longtemps .

Ana Bailão est la présidente du comité de la planification et de logement de la Ville de Toronto. (Archives) Photo : Radio-Canada

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a le pouvoir d'accorder l’arrêté ministériel de zonage AZM .

Nous nous attendons à ce que les conseils municipaux aient fait preuve de diligence raisonnable et aient mené des consultations appropriées dans leurs communautés avant que toute demande d’arrêté ministériel de zonage AZM ne soit soumise au ministre pour examen , a déclaré la directrice des communications de M. Clark, Zoe Knowles, dans un communiqué envoyé par courriel.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre des Affaires municipales Steve Clark. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Le ministère n'était pas convaincu qu'une consultation appropriée avec les membres de la communauté touchés eut été menée par la Ville de Toronto. À ce titre, une consultation plus approfondie est nécessaire , a-t-elle ajouté.

Le gouvernement provincial a été critiqué pour avoir accordé des arrêté ministériel de zonage AZM pour des développements beaucoup plus imposants avec peu ou pas de consultation publique.

Le gouvernement Ford a émis 72 arrêté ministériel de zonage AZM depuis son arrivée au pouvoir, soit quatre fois plus que les gouvernements libéraux l'ont fait au cours des 15 années précédentes. La plupart d'entre eux ont vu le jour à la demande des conseils municipaux, et tandis que beaucoup concernent des projets de logement, d’autres portent sur des développements commerciaux.

Le député provincial local parle d'un projet inadapté

Si le conseiller municipal du quartier de Willowdale concerné par le projet y est favorable, le député provincial local, le progressiste-conservateur Stan Cho, a demandé au ministre Clark de mettre un coup d’arrêt.

M. Cho considère que la construction de ces logements doit passer par une consultation publique.

Selon lui, le site proposé pour le projet est tout simplement inadapté , a-t-il écrit le 25 janvier dans une lettre à Mme Bailão.

Cet emplacement ne parviendra pas à aider ceux qu'il prétend servir. C'est un quartier de banlieue où ceux qui ont des voitures ont le plus de facilité à se déplacer.

Ana Bailão a rétorqué que l'emplacement présente un bon accès au transport en commun.