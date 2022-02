WestJet annule 20 % de ses vols de mars et réclame un calendrier de réouverture

WestJet Airlines a indiqué lundi avoir annulé 20 % de ses vols prévus au mois de mars, prolongeant les réductions d'horaires de février dans un contexte de restrictions contre la COVID-19 et d'incertitude qui continuent de drainer la demande.

Le président-directeur général PDG par intérim du transporteur aérien, Harry Taylor, a souligné que les avis aux voyageurs et les exigences de tests de dépistage devaient être temporaires, mais qu'après deux ans, la crise de l'industrie avait atteint son paroxysme.

Il est décevant que le Canada reste stagnant dans son approche et continue de rendre les voyages inaccessibles et punitifs pour les Canadiens et les touristes entrants , a-t-il dit.

WestJet demande des tests périodiques à l'arrivée uniquement, plutôt que des tests moléculaires obligatoires avant le décollage et après l'atterrissage, pour les passagers internationaux entièrement vaccinés.

La société de Calgary demande également la fin des quarantaines pour les voyageurs en attente de résultats à leur retour de l'étranger.

M. Taylor note que le Canada reste le seul pays du G7 à exiger des tests moléculaires avant le départ et à l'arrivée, et affirme que le gouvernement fédéral doit définir un calendrier pour la reprise des voyages et du tourisme.