North Bay poursuit sur sa lancée en construction immobilière

Al McDonald, maire de North Bay, a rencontré les médias lors d’une conférence de presse sur un site de construction, le lundi 7 février. Il était accompagné de la conseillère Johanne Brousseau, membre du comité des infrastructures et des opérations.

La conseillère municipale de North Bay Johanne Brousseau. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Tous les secteurs de la construction ont vu leur activité croître en 2021. Le secteur résidentiel a crû de plus de 78 millions $, comprenant 245 nouveaux lieux d’habitation (résidences, semi-détachés, duplexes, etc.), alors que la moyenne des dix dernières années n’en compte que 70.

« C’est le total le plus élevé en valeur de construction jamais observé, dépassant de loin la moyenne annuelle des dix dernières années de 75 millions $. En dépit des nombreux défis posés par la pandémie, notre ville poursuit sur sa lancée de croissance économique. » — Une citation de Al McDonald, maire de North Bay, par voie de communiqué

Le maire McDonald se dit encouragé de constater ce haut niveau de construction résidentielle. Ces nouveaux lieux d’habitation vont résulter en une expansion de notre parc immobilier local et vont aider à alléger la problématique de la pénurie pancanadienne de logements.

Le secteur institutionnel a vu la hausse la plus notable, terminant l’année avec une valeur de construction totale de plus de 51 millions $, soit une hausse de plus de 35 millions $.

Nous prévoyons que 2022 sera une autre année fort industrieuse du côté de la construction. Déjà janvier s’annonce comme un départ en force, alors que la valeur des constructions se compare avantageusement avec celles de la même période pour les deux dernières années, souligne le maire McDonald.

Ryan Humble, président du Conseil de l'immobilier de North Bay, précise que la ville traverse une phase de croissance imprévue, due à la pandémie. Les prix y sont toujours raisonnables (en dépit d'une croissance de 32 % entre 2020 et 2021); il voit d'un bon œil l'envol du secteur de la construction, qui viendra résoudre la pénurie de logements. Le seul bémol, selon lui, demeure la faible production de logements sociaux.

Le haut niveau de qualité de vie reste la norme à North Bay. Selon M. Humble, cette qualité de vie, combinée aux distances relativement minimes entre North Bay et Toronto, et entre North Bay et Ottawa, font de ce coin du nord ontarien un paradis pour ceux qui en ont marre de la vie dans les grands centres et qui peuvent gagner leur pain par le télétravail.