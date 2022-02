COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent franchit le cap des 90 décès

Le bilan régional s’est alourdi de 8 décès depuis le début du mois, ce qui porte à 90 le nombre de Bas-Laurentiens atteints de la COVID-19 qui ont perdu la vie dans la région depuis mars 2020.

Statu quo dans les hôpitaux

Le nombre de patients admis dans les hôpitaux de la région a peu bougé depuis le début du mois. Selon le dernier bilan, lundi, 19 personnes occupent un lit en zone chaude alors que deux patients doivent recevoir des soins intensifs. Les personnes hospitalisées sont réparties dans les hôpitaux de La Pocatière, Notre-Dame-du-Lac, Rimouski et Amqui.

Une personne qui habite la Gaspésie fait partie des 21 patients pris en charge par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent. Le plus jeune patient hospitalisé en raison de la COVID-19 a 40 ans, alors que le plus vieux est âgé de 97 ans.

Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de 14 au Québec au cours des dernières 24 heures, selon le dernier bilan de la santé publique, qui rapporte également 20 décès supplémentaires.

291 nouvelles infections

Dans son bilan de la fin de semaine, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS fait état de 291 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire. Il s’agit de Bas-Laurentiens qui ont obtenu un résultat positif après avoir subi un test de dépistage PCR. Ce type de test est réservé à une clientèle prioritaire dont font notamment partie les travailleurs de la santé, les membres du personnel scolaire, d’un milieu de garde ou d’un service d’urgence, par exemple.

Ce sont à nouveau les Municipalité régionale de comté MRC les plus populeuses qui rapportent le plus grand nombre de cas de COVID-19. Celle de Rimouski-Neigette en compte 88 alors que celle de Rivière-du-Loup en ajoute 60.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1504 (+25) Rivière-du-Loup 3109 (+60) Témiscouata 1290 (+30) Les Basques 527 (+9) Rimouski-Neigette 3346 (+88) La Mitis 1094 (+22) La Matanie 1023 (+32) La Matapédia 1155 (+25) Indéterminés 3

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent doit en ce moment se passer des services de 257 employés qui ont été retirés de leur milieu de travail parce qu’ils sont en isolement ou atteints du virus. Parmi eux, 145 personnes qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage.