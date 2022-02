Denis Simard optimiste pour les institutions postsecondaires francophones de l’Ouest

Il s’agit d’une initiative de la Fédération des communautés francophones et acadiennes (Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA ) du Canada et ses membres qui invitent les francophones partout au pays à participer à des forums citoyens sur l’avenir du postsecondaire de langue française en milieu minoritaire.

On a pu s’exprimer sur nos aspirations et nos frustrations face au postsecondaire francophone , informe Denis Simard.

Il révèle également que plusieurs scénarios ont été proposés pour améliorer un secteur du postsecondaire francophone dans l’Ouest dans lequel il y a des choses qui vont bien et il y a des choses qui vont mal .

Denis Simard explique que les participants au forum de l’Ouest ont proposé plusieurs scénarios.

Par exemple, la coopération entre les institutions postsecondaires pour permettre de créer des programmes plus rapidement .

Ils veulent également que les étudiants de l’Ouest soient beaucoup plus mobiles. Ils peuvent peut être faire quelques années d’éducation ici en Saskatchewan à la cité universitaire ou au Collège Mathieu, mais après ça peut être poursuivre à la Faculté Saint-Jean, se rendre au Manitoba, se rendre à Vancouver , explique M. Simard.

La diversité de l’offre de cours a été également au cœur des échanges.

Ça nous prend plus de cours, plus d’offres, plus de choses qui vont pouvoir retenir nos jeunes ici dans l’Ouest canadien , affirme Denis Simard.

Souvent quand nos jeunes se rendent dans l’Est pour s’éduquer ils ne reviennent pas .

Développer les institutions de l’Ouest

« Plus on peut travailler à développer le Collège Mathieu, plus on peut travailler à développer la Cité universitaire à l’Université de Regina, plus elles sont fortes ces institutions. » — Une citation de Denis Simard, Président ACF

Denis Simard pense notamment que les institutions de l’Ouest canadien sont fortes et qu’il faut travailler à les développer. Plus ces institutions sont fortes, plus le réseau de l’Ouest complet sera fort .