Des groupes autochtones parient sur l’avenir du stockage du carbone

Plusieurs Premières Nations de l’Alberta et communautés métisses souhaitent prendre part à l’établissement de projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans la province. Elles y voient un mariage parfait entre surveillance environnementale et développement économique.

La pétrolière Shell a ainsi signé une entente avec la coalition autochtone Reconciliation Energy Transition pour établir sa deuxième usine de capture et de stockage du carbone en Alberta.

Une douzaine de Premières Nations de la région de Cold Lake, dans le nord-est de la province, envisagent, pour leur part, de créer leur propre centre de séquestration du carbone. Elles sont également en discussion avec une alliance d'entreprises de sables bitumineux pour participer financièrement à leur projet.

L'Alberta a deux centres de séquestration du carbone, mais souhaite en développer d'autres. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

La Première Nation Alexander, la Première Nation Paul, la Nation sioux des Nakota d’Alexis, la Nation crie d’Enoch et la communauté métisse de Lac Sainte-Anne ont signé un accord avec l’entreprise de pipelines Enbridge pour l’établissement d’un centre de transport et de séquestration du carbone à l’ouest d’Edmonton. Selon l’entente, elles pourraient acquérir jusqu’à la moitié de la propriété du projet.

Le chef George Arcand Junior, de la Première Nation Alexander, et grand chef de la Confédération des Premières Nations du Traité numéro 6, estime que l’intérêt croissant des groupes autochtones pour cette technologie est avant tout environnemental. La capture et la séquestration du carbone sont une solution d’avenir pour gérer les émissions de gaz à effet de serre, selon lui.

Les Premières Nations doivent mener les changements dans la gestion de l’environnement. Cela va nous permettre de nous assurer que le développement se fait de manière responsable , explique-t-il.

La technologie et ses bénéfices pour l’environnement sont cependant controversés. Environ 400 universitaires ont exhorté le gouvernement à ne pas financer la capture et séquestration du carbone CSC , qu’ils voient comme une technologie aux résultats incertains et au coût élevé.

« Nous n’investissons pas dans des exploitations de pétrole et de gaz. Nous investissons dans des solutions disponibles. » — Une citation de George Arcand fils, chef, Première Nation Alexander

Y a-t-il des questions? Oui. Nos membres ont-ils des questions? Oui. Nous croyons cependant que nous devons être sur la ligne de front pour trouver des solutions aux problèmes canadiens. Allons-nous commettre des erreurs? Probablement , affirme George Arcand fils.

Tirer les leçons de l’exploitation pétrolière

La proposition d’Enbridge n’en est encore qu’au stade de la planche à dessin. La pétrolière a signé une entente avec la cimenterie Lehigh et Capital Power pour récupérer leur CO 2 , le transporter et l’injecter dans le sous-sol de la région de Wabamun. L’entreprise doit toutefois encore attendre l’accord du gouvernement provincial pour les droits du sous-sol et débloquer des fonds qui promettent d’atteindre les dizaines de millions de dollars. Si tous les éléments sont en place, le centre pourrait voir le jour en 2025-2026.

George Arcand fils n’est toutefois pas inquiet de l’ampleur du travail qu’il reste à accomplir. Au contraire, il croit que les Premières Nations doivent s’impliquer dès le début de projets d'une telle envergure.

L’alliance créée va nous permettre de répondre aux inquiétudes avant que le projet ne démarre. [...] Je pense que l’industrie est de plus en plus consciente que, si elle veut des partenariats avec les Premières Nations, il faut qu'elles soient incluses plus tôt. Les entreprises n’en tireront que plus de succès , explique-t-il.

Roger Marten, le chef de la Première Nation de Cold Lake, considère cette implication autochtone comme une revanche sur le passé. Sa communauté fait partie des groupes intéressés à établir leur propre projet de capture et stockage du carbone.

Nous sommes toujours les derniers consultés. Le gouvernement donne son feu vert aux pétrolières et leur dit : ''Oh! vous devez gérer les Premières Nations.'' Au moins, cette fois-ci, nous mènerons les discussions , explique-t-il.

Greg Desjarlais, le chef de la Première Nation de Frog Lake, espère rallier plusieurs communautés autochtones pour établir un projet de stockage du carbone. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx

Il était temps , ajoute Greg Desjarlais, le chef de la Première Nation de Frog Lake, aussi engagée dans la proposition autochtone. Les Premières Nations ne profitent pas de l’extraction des ressources naturelles de l’Alberta, et c’est pour cela qu’il y a autant de pauvreté. Nous devons explorer de nouvelles solutions comme la participation financière, le partage des revenus pour créer plus de prospérité.

Des bénéfices mutuels

Le président des pipelines liquides d’Enbridge, Colin Gruending, abonde dans ce sens et trouve qu'il n'y a que des bénéfices à s’associer aux Premières Nations. Ces groupes [autochtones] vont recevoir de l’argent à long terme en étant actionnaires dans le projet. Il y aura également des retombées en termes d’approvisionnement et d’emploi pendant la phase de construction. Et, comme gardiens de la terre, ils vont pouvoir participer à la gestion de l’environnement et de l’eau , fait valoir M. Gruending.

Les entreprises désireuses d'investir dans le captage et le stockage du carbone ont également tout intérêt à inclure des Premières Nations si elles veulent convaincre le gouvernement provincial de leur donner les droits du sous-sol.

L’Alberta a en effet lancé un appel d’offres pour établir progressivement des centres de captage et de séquestration du carbone CSC sur tout le territoire, et un des critères d’évaluation est les bénéfices pour les communautés autochtones .

La compétition pour obtenir cet appel d’offres est féroce. Le gouvernement albertain a reçu 12 propositions pour établir un centre de captage et de séquestration du carbone CSC dans la région industrielle Heartland, au nord d’Edmonton.

Avec des informations de Kyle Bakx