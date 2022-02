Manifestation à Québec : la police dit « mission accomplie »

Le Service de police de la Ville de Québec SPVQ a présenté lundi le bilan des opérations menées au cours des derniers jours dans le secteur de la colline Parlementaire. Le directeur adjoint à la surveillance du territoire, André Turcotte, a souligné que les événements s’étaient déroulés dans le respect et sans débordement .

Nous considérons [...] avoir rencontré notre engagement énoncé avant le début des événements, qui était principalement de faciliter et de protéger le droit de manifester de façon légale et pacifique tout en préservant la sécurité des manifestants, des usagers de la route et du domaine public [et] des citoyens, en plus de faire respecter les différentes [sic] lois et règlements , a déclaré M. Turcotte en point de presse.

Le directeur du SPVQ, Denis Turcotte (à droite), et son adjoint, André Turcotte (à gauche), dressent un bilan positif des opérations policières menées durant les rassemblements de la fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Il a mentionné que les policiers du Service de police de la Ville de Québec SPVQ avaient procédé à trois arrestations et au remorquage d’un véhicule. Les agents ont donné 50 constats d’infraction en vertu des différents règlements municipaux, 72 en vertu du Code de la sécurité routière et 48 pour stationnement illégal.

Grande agilité

Le directeur du Service de police de la Ville de Québec SPVQ , Denis Turcotte, a tenu à saluer l’excellent travail des policiers et leur capacité à avoir anticipé les événements de la fin de semaine.

Vous avez su faire preuve d'une grande agilité pour assurer la continuité des opérations tout en maintenant la collaboration avec les supporteurs des rassemblements et assurer la sécurité de tous les citoyens , a-t-il affirmé.

Quelques milliers de personnes ont manifesté contre les mesures sanitaires au centre-ville de Québec samedi. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

M. Turcotte était particulièrement satisfait de la façon dont ses employés ont su, d’après lui, bien appliquer le critère de la balance des événements avant chacune de leurs interventions ou non-interventions.

Si notre intervention [risque de] causer plus de troubles [...] c'est là qu'on va évaluer si c'est mieux de laisser [la situation] perdurer un petit peu dans le temps dans le but de faire une intervention sécuritaire [...] pour tout le monde , a expliqué le directeur du Service de police de la Ville de Québec SPVQ .

Plus de détails à venir