Les défis de la transmission des cultures d’origine pour ceux qui ont immigré au Canada

Conjuguer la culture de la société d'accueil et la culture d’origine n’est pas souvent facile pour des immigrants. Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, Radio-Canada a rencontré plusieurs d’entre eux qui ont fait part de leurs défis.

Il y a pas mal d'étapes que l'on doit traverser dans le processus d’immigration et souvent on se perd dans l’apprentissage de la nouvelle culture, puis on oublie sa propre culture , croit Sonia Kleper qui réside maintenant à Toronto. Elle est toutefois déterminée à transmettre à sa fille la culture de son pays d’origine, le Burkina Faso.

C’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j’aimerai que cet héritage puisse être transmis de génération en génération. C’est une belle culture à apprendre , estime-t-elle.

Âgée de 10 ans, Keyla Ouattara, la fille de Sonia Kleper, semble intérioriser les motivations de sa mère à lui transmettre sa culture d’origine. Je suis heureuse d’apprendre la culture de mes parents comme la langue parce que si on va au Burkina Faso, je peux saluer les gens en Dioula , explique-t-elle.

Fatoumata Keita vivait en Allemagne avant d'immigrer au Canada. Photo : Fournie par Fatoumata Keita

D’origine malienne, Fatoumata Keita, qui habite aujourd'hui à Mississauga, juge nécessaire l’apprentissage de sa langue maternelle par ses enfants.

« Toute ma famille est au Mali et on a des membres de famille qui ne parlent ni le français, ni l'allemand, ni l’anglais, ni d’autres langues étrangères. C’est très important que nos enfants s’expriment avec eux et se sentent inclus dans la famille. » — Une citation de Fatoumata Keita

Selon la professeure Maryse Potvin, sociologue et politologue à l'Université du Québec à Montréal, pour certains immigrants, c’est le souci de conserver des repères qui les poussent à transmettre leurs cultures à leurs enfants. Ils aimeraient conserver la transmission d’un héritage familial ou des pratiques culturelles , explique-t-elle.

Toutefois, la seule volonté des parents ne suffit toutefois pas toujours pour que les enfants nés ou arrivés lorsqu'il était en bas âge au Canada apprennent la langue d’origine de leurs parents.

Mme Keita en a eu elle-même la preuve avec sa fille aînée.

Ça n'a pas trop bien marché avec elle parce qu’elle a commencé à parler très tardivement. L'une des raisons c'était qu’on lui parlait trop de langues : l’allemand, le français et le bambara , explique-t-elle.

Anastasia Keita, la fille de Fatoumata Keita, est d'ailleurs née en Allemagne.

Bien qu’elle ne maîtrise pas le Bambara, l'une des langues parlées au Mali, Anastasia Keita affirme connaitre plusieurs autres aspects de la culture malienne, qu'elle a apprise en grande partie grâce à son grand-père.

Anastasia Keita Photo : Fournie par Anastasia Keita

J’ai appris les habits traditionnels, les noms traditionnels pour les femmes et les hommes, l’histoire du Mali et les légendes qui font la richesse de notre pays, telle que la légende de Soundiata Keita , dit-elle.

Anastasia Keita souligne aussi apprendre la culture d'origine de ses parents grâce à internet. J’ai pu entreprendre mes propres recherches à travers Google, en parlant avec plusieurs membres de ma famille et en lisant plusieurs livres , explique-t-elle.

Naomi Masia, qui habite à Milton, indique profiter parfois des recherches menées à l’école pour apprendre les cultures d’origines de ses parents, dont certains plats congolais.

Des conflits de valeurs ne sont pas à exclure

Selon la professeure Potvin, parfois il y a des conflits de valeurs à l’adolescence . Elle explique que les conflits sont plus probables lorsque les enfants ont vécu dans plusieurs systèmes culturels différents. Là, ils développent une façon de faire pour ne pas trop heurter les parents .

Maryse Potvin enseigne des cours sur la diversité ethnoculturelle. Photo : Fournie par Maryse Potvin

Par ailleurs, apprendre les cultures d'origines à ses enfants peut devenir complexe lorsque les parents sont d’origines ethniques différentes.

C’est le cas d’Hélène Kanumbi, la mère de Naomie Masia. D'origine congolaise, elle vient d’un groupe ethnique différent de celui de son mari. Je suis Muluba, mais leur papa est Mukongo. Nous avons déjà deux cultures différentes. Donc il y a un grand problème qui se pose , dit-elle.

En plus de l’anglais, le français et la langue locale congolaise lingala, Naomi Masia est censée apprendre aussi les deux autres langues parlées dans les groupes ethniques respectifs de ses parents, raconte sa mère.

Hélène Kanumbi de Hamilton Photo : Fournie par Hélène Kanumbi

Mme Kanumbi explique que son mari et elle s'efforcent de prendre en compte les avis de leurs enfants. On ne leur impose pas, on leur montre une ligne à suivre .

Maryse Potvin interpelle sur le fait que certaines cultures ou valeurs peuvent être perçues comme positives dans la culture d’origine, mais être considérées comme négatives dans le pays d'accueil. La fessée par exemple est considérée comme un mauvais traitement ici au Canada , dit-elle.