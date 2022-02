COVID: Un décès et légère hausse des hospitalisations en Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit d'un 38e décès en Abitibi-Témiscamingue depuis le début de la 5e vague, soit le 5 décembre.

Un total de 21 personnes sont hospitalisées avec la maladie, soit une personne de plus que lors du dernier bilan de vendredi. On dénombre aussi 4 personnes aux soins intensifs dans les hôpitaux de Rouyn-Noranda et Amos.

112 nouveaux cas ont été confirmés par les laboratoires au cours du week-end alors que 280 tests ont été effectués.

La santé publique invite la population de profiter des nouveaux allègements qui entrent en vigueur aujourd'hui, mais de demeurer vigilants.