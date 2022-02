Grégory Charles prépare une nouvelle version de La mélodie du bonheur

La populaire comédie musicale La mélodie du bonheur et la famille von Trapp feront l’objet d’une nouvelle adaptation pilotée par Gregory Charles. Le spectacle doit être présenté fin 2022 à Montréal et durant l’été 2023 à Québec.

Gregory Charles, qui agira comme metteur en scène, sera accompagné par Steve Bolton pour les chorégraphies. Il souhaite apporter une touche de modernité à la comédie musicale.

J’ai envie d’en faire une version pour notre temps qui va réconforter les gens, mais qui va aussi leur présenter une perspective nouvelle sur cette histoire si connue et aimée , a déclaré Gregory Charles, par voie de communiqué.

La distribution qui n’est pas encore choisie comprendra 25 comédiennes et comédiens ainsi qu’un orchestre de 8 musiciennes et musiciens. Des auditions libres doivent se tenir dans les prochaines semaines pour les rôles des enfants. La production en recherche une dizaine âgés entre 5 à 17 ans.

L'affiche du film La mélodie du bonheur, qui mettait notamment en vedette Julie Andrews. Photo : Facebook / The Sound of Music

La mélodie du bonheur (The Sound of Music) a d’abord été une comédie musicale présentée à Broadway en 1959 d’après le livre de Maria Augusta Trapp, La Famille des chanteurs Trapp. Le succès sera international lorsqu’elle est adaptée en film en 1965 avec Julie Andrews et Christopher Plummer en vedette.

L’histoire de Maria qui devient gouvernante des sept enfants de la famille von Trapp, puis marie le père Georg Ritter von Trapp, est un classique du cinéma.

Ce n'est pas la première fois que la comédie musicale est adaptée au Québec. Denise Filiatrault avait notamment fait la mise en scène d'une version en 2010 et 2013.

Le spectacle est produit par Production Mélodie Inc., un regroupement d'entreprises unies pour l’occasion.