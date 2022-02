La Fourche accueille l’exposition Windsock pour une deuxième année consécutive

Neuf artistes, architectes et organismes winnipégois exploitent la puissance du vent en concevant des manches à vent uniques dans le cadre de l’exposition Windsock 2022, présentée à La Fourche à Winnipeg.

Au lieu de lutter contre le vent, nous exploitons sa puissance et présentons des installations artistiques qui ont été conçues pour utiliser cette source naturelle , explique la directrice générale de The Forks North Portage, Sara Stasiuk, dans un communiqué.

Parmi les artistes, on retrouve l’entrepreneure franco-manitobaine en design de mode, Marie Rosette Mikulu.

Son œuvre, qu’elle a surnommée The Color of Change, inclut à la fois ses origines africaines et les couleurs de la communauté franco-manitobaine.

Au départ je voulais les couleurs du drapeau de la francophonie manitobaine et les couleurs du logo du CCFM [...] Quand vous regardez la manche à vent, il y a du jaune, il y a un peu de vert, il y a un peu de rose aussi, donc cette inspiration c’est à cause des organismes de notre communauté.

Le reste des couleurs, ajoute-t-elle, vient de la culture africaine. Pour son œuvre, elle utilise le pagne africain qui est un tissu coloré.

Marie Rosette Mikulu utilise des cauris au bout des franges. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Elle utilise aussi les cauris à l’extrémité des franges, qui selon Marie Rosette, étaient utilisés comme monnaie d’échange au XXe siècle dans certaines régions d’Afrique.

Les autres participants à cette exposition sont ArtJunktion, Manitoba Canoe & Kayak Centre, Jordan Van Sewell, 5468796 Architecture, le Musée des costumes du Canada, The WRENCH "Wheels of Courage" youth leadership program,1x1 Architecture et Scatliff+Miller+Murray.

Cette oeuvre de 5468796 Architecture, s'intitule WIND{TER} SOCKS Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Leurs œuvres, ainsi que celle de Marie Rosette Mikulu, se trouvent tout le long du sentier de 6 km de la rivière Nestaweya. L’exposition Windsock 2022 est présentée par la Fondation Winnipeg.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan