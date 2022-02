Panser ses plaies comme les chimpanzés

Des chimpanzés qui appliquent des insectes sur leurs blessures et celles de leurs congénères ont été observés au Gabon par des scientifiques allemands.

Le primatologue Tobias Deschner et la biologiste cognitive Simone Pika de l’Université d'Osnabrück estiment que cette observation prouve que les chimpanzés ont la capacité d'adopter des comportements prosociaux associés à l'empathie chez les humains.

Ces observations constituent la première preuve que les chimpanzés capturent régulièrement des insectes et les appliquent sur des plaies ouvertes. Photo : Ozouga/Tobias Deschner

Les chimpanzés du parc national de Loango sont suivis par des scientifiques depuis sept ans, mais un tel comportement n’avait jamais été observé auparavant.

« Il est tout simplement fascinant de voir qu'après des décennies de recherche sur les chimpanzés sauvages, ils nous surprennent encore avec des comportements inattendus. » — Une citation de Tobias Deschner

C’est la bénévole Alessandra Mascaro qui a été la première à observer le comportement. En novembre 2019, elle a vu la femelle surnommée Suzee inspecter une plaie sur le pied de son fils Sia, pour ensuite attraper un insecte en l'air, le mettre dans sa bouche, puis l'appliquer sur la blessure.

La bénévole a enregistré la scène sur vidéo et l'a montrée à ses superviseurs.

« Dans la vidéo, on peut voir que Suzee regarde d'abord le pied de son fils, puis c'est comme si elle se disait : "Que pourrais-je faire?" Et elle lève ensuite les yeux, voit l'insecte et l'attrape pour son fils. » — Une citation de Alessandra Mascaro

Les chercheurs ont ensuite surveillé les chimpanzés de Loango pour détecter ce type de comportements. Au cours des 15 mois suivants, ils ont recensé 76 autres cas où des individus appliquent des insectes sur leurs blessures ou celle d’autres membres du groupe.

Le groupe de chimpanzés du parc national de Loango est suivi depuis 7 ans. Photo : Ozouga/Tobias Deschner

D’autres animaux, comme des éléphants, des ours et des abeilles, ont été ont observés en train de s'automédicamenter.

Jusqu'à présent, on n'avait jamais observé l’application d’insectes, et les chimpanzés traitent non seulement leurs propres blessures, mais aussi celles des autres , expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Se soucier d’autrui

La Pre Pika explique que l'acte d'appliquer un insecte sur les blessures d'un autre est un exemple évident de comportement prosocial.

« Pour moi, c'est particulièrement intéressant parce que beaucoup de gens doutent des capacités prosociales des animaux non humains. Et là, nous avons un bel exemple d’une espèce où nous voyons des individus se soucier des autres. » — Une citation de Simone Pika

L'équipe de recherche veut maintenant établir quels insectes les chimpanzés utilisent et quelles sont leurs propriétés médicinales. Ils pensent qu’il est possible que les insectes aient des propriétés apaisantes soulageant la douleur.

L'étude des grands singes dans leur environnement naturel est cruciale pour mieux cerner notre propre évolution cognitive. Nous devons déployer plus d'efforts pour les protéger , conclut Tobias Deschner.

Cette observation est décrite dans la revue Current Biology (Nouvelle fenêtre) (en anglais).