14 hospitalisations et 20 décès supplémentaires au Québec

Actuellement, 2425 personnes sont hospitalisées dans la province pour traiter une infection à la COVID-19 dont 178 aux soins intensifs, en hausse de un depuis la veille.

Selon le dernier bilan, les hôpitaux ont enregistré 141 nouvelles admissions ces dernières 24 heures, alors que 127 patients ont pu quitter l'hôpital.

La COVID-19 a également fait 20 morts de plus, portant à 13 495 décès le bilan des pertes de vie attribuées à la maladie.

Depuis une semaine, 272 personnes sont mortes de la COVID-19 au Québec, ce qui correspond à environ 38 décès par jour en moyenne. Selon les données, 1864 personnes ont été emportées par la maladie depuis le début de cette vague.

Selon les résultats des opérations de dépistage par tests PCR, 2240 personnes de plus ont contracté la COVID-19, ce qui porte à 883 192 le nombre officiel de personnes infectées au Québec depuis février 2020. On enregistre une moyenne de 3043 cas par jour depuis 7 jours.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est accessible qu'aux groupes jugés prioritaires.

Le 6 février, 20 800 tests de dépistage ont été effectués au Québec. Le taux de positivité s'établit quant à lui à 10,4 %. Il est en moyenne de 11 % depuis une semaine. Rappelons que lorsque le taux de positivité passe sous la barre des 5 %, on considère que l'épidémie est maîtrisée.

Québec ajoute également dans son bilan 1091 autodéclarations faites à la santé publique au cours des dernières 24 heures, dont 813 étaient positives à la COVID-19. En tout, 66 683 tests rapides ont été déclarés jusqu'ici sur la plateforme du gouvernement, 51 381 étaient positifs.

Vaccination

Plus de 22 265 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 279 312 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 85 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 47 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.