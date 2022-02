COVID-19 : 11 morts et baisse des hospitalisations en Ontario

Le nombre total d'hospitalisations est de 2155 lundi; il y a 486 patients aux soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise toutefois que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui communiquent leur nombre de patients le week-end à temps pour le bilan de lundi matin.

À titre de comparaison, il y avait 2983 hospitalisations lundi dernier.

Il y a 2088 nouveaux cas confirmés de COVID-19 lundi. Ce chiffre représente toutefois une sous-estimation des infections, en raison de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Seulement 12 880 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité est de 14,2 %.

La santé publique déplore 11 décès de plus, portant le bilan à 11 836 depuis le début de la pandémie.

Foyers pour aînés

Les centres de soins de longue durée rapportent 89 infections de plus chez les résidents et 15 cas supplémentaires parmi les employés.

Il y a 1 éclosion de moins pour un total de 290 dans les foyers pour aînés.

Un peu plus de 46 % de ces établissements font face à une éclosion.

Écoles

Neuf écoles sont fermées en lien avec la pandémie, soit 0,19 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Près de 400 écoles ont un taux d'absentéisme de plus de 30 %.

Vaccination

Près de 24 400 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche, y compris près de 13 600 doses de rappel.

La ministre Elliott note que l'Ontario a administré plus de 31 millions de doses depuis le début de la campagne d'immunisation.

À l'heure actuelle, 92,1 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 89,5 %, deux doses. Parmi les enfants, 54,4 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose, alors que 23,8 % sont pleinement vaccinés.