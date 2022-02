Le Festival Cinoche de Baie-Comeau revient du 10 au 20 mars

La directrice intérimaire du festival, Véronique Morency, confirme que les préparatifs étaient déjà bien avancés avant les fêtes de fin d’année.

On recontacte des invités qui avaient accepté d’être présents, on sonde ceux qui étaient intéressés, mais qui n’étaient pas disponibles au moment des premières dates.

Elle confirme que la programmation va rester la même que prévu.

Les cinéphiles pourront notamment voir à l’écran le film Hors normes d’Éric Toledano et d'Olivier Nakache, mettant en vedette Vincent Cassel et Reda Kateb. Ce drame social suit la vie deux personnages qui viennent en aide à de jeunes autistes et leurs familles.

Les nôtres, un drame de Jeanne Leblanc et Judith Baribeau, fera également partie de la programmation. Les spectateurs plongeront dans l’histoire de Magalie, 13 ans, qui est la cible de controverse dans la petite communauté de Ste-Adeline.

Deux festivals en même temps

Le Festival Ciné Sept à Sept-Îles, se déroulera en même temps que le Festival Cinoche.

La période du 10 au 20 mars, c’était la période d’opportunité idéale pour le propriétaire sans nuire aux films à succès qui sont attendus dans les prochaines semaines , explique Véronique Morency. Elle précise que les deux cinémas à Sept-Îles et Baie-Comeau appartiennent au même propriétaire.

Comme chaque année les membres du comité organisateur, du conseil d’administration et les bandes annonces seront présentés au public lors de la soirée d’ouverture.

Avec les informations de Xavier Bourassa