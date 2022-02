Les enseignants dénoncent les manifestations antimesures sanitaires dans les écoles

Par communiqué de presse, l’Association des enseignants de l’Alberta ATA a indiqué que des enseignants ont rapporté des cas où des manifestants sont entrés dans des écoles en criant, en tapant sur des casiers, menant à des mesures de confinement. Ces actions sont perturbatrices et traumatisantes pour les élèves et le personnel , est-il écrit.

Selon le président de l’Association des enseignants de l’Alberta ATA , Jason Schilling, les manifestants ne s'adressent pas aux bonnes personnes en venant protester dans les écoles. Ceux qui travaillent dans les écoles n'ont aucun contrôle sur l'obligation de porter un masque et d’être vacciné, dit-il. C'est une politique gouvernementale et leur protestation doit donc être dirigée vers le gouvernement.

« Ce type de comportement est inacceptable. » — Une citation de Jason Schilling, président de l’Association des enseignants de l’Alberta

Sur Twitter, la ministre de l’Éducation, Adriana Lagrange, a souligné que les écoles peuvent agir pour limiter les manifestations au sein de leurs établissements : Les autorités scolaires locales et les forces de l'ordre disposent des outils nécessaires pour prendre des mesures afin de garantir un environnement d'apprentissage sûr et paisible pour les élèves, et un lieu de travail pour les enseignants et le personnel.

Elle a ajouté que les écoles n’étaient toutefois pas un lieu pour manifester contre les mesures sanitaires. Les écoles ne sont pas un lieu approprié pour dénoncer les mesures de santé publique, car cela ne fait que perturber l'éducation des élèves.

« Le moins que le premier ministre et la ministre [de l'Éducation] puissent faire est d'affirmer leur soutien et de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la loi de la province face à ceux qui l'enfreignent. » — Une citation de Jason Schilling, président de l’Association des enseignants de l’Alberta

Jason Schilling a apprécié le message de la ministre Adriana Lagrange, mais estime que le gouvernement doit en faire davantage qu’une simple déclaration sur Twitter : J'aimerais voir une déclaration publique plus directe. Le premier ministre a également joué un rôle. J'aimerais qu'il dise que ce comportement est inacceptable.

D’autres manifestations sont attendues cette semaine, notamment dans la division scolaire de Chinook's Edge à Innisfail lundi matin.