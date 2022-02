Les primes promises aux infirmières se font aussi attendre au Bas-Saint-Laurent

Plus de 2000 professionnels de la santé du Bas-Saint-Laurent sont toujours en attente des sommes promises par Québec l'automne dernier pour les inciter à rester dans le réseau public et faire face à la pénurie de main-d'œuvre.

Selon le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, une partie des sommes négociées avec le gouvernement en octobre 2021 ont été versées dans la région, mais de nombreux employés sont toujours en attente de montants allant de 3000 $ à 15 000 $.

On trouve ça vraiment déplorable , affirme le président du syndicat, Alexandre Pelletier.

La convention était échue depuis longtemps. Ils auraient pu se préparer beaucoup d'avance pour pouvoir être capables de nous payer à temps , dit-il, ajoutant que cette situation nuit à la rétention des employés et au recrutement de nouveaux candidats.

« Ils avaient mis en place toutes sortes de primes et d'incitatifs [...] pour que les membres ne s'en aillent pas vers le privé, mais ils ne respectent pas leurs engagements, ça n'aide pas du tout la cause de la rétention. » — Une citation de Alexandre Pelletier, président du syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent

Exaspérés, plusieurs employés du réseau de la santé ont publié des photos sur les réseaux sociaux en montrant le montant qui leur est dû.

Les problèmes entourant le versement des primes et des bonifications de salaires sont toutefois observés à la grandeur du Québec. Il serait dû au logiciel utilisé pour la gestion des paies. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est dit lui-même gêné de la situation la semaine dernière.

Pour exprimer leur mécontentement, de nombreuses professionnelles en soins se sont pris en photo en indiquant le montant qui leur est dû (archives). Photo : Gracieuseté

Malgré cela, cela pourrait aller au mieux au mois d'avril, au plus tard en juin , selon Alexandre Pelletier, avant que la situation soit corrigée.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent refuse pour sa part de donner un échéancier pour l'instant et indique qu'une rencontre à ce sujet est prévue lundi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).