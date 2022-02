Une femme de 22 ans disparue à Edmundston au Nouveau-Brunswick

La police demande l’aide de la population pour la retrouver. Elle a les yeux bleus foncés et les cheveux blonds/châtains. Elle mesure 5 pieds et 5 pouces et pèse 130 livres.

Au moment de sa disparition, elle portait une paire de jeans foncés.

Le public est invité à communiquer avec la Force policière d’Edmundston pour toute information qui pourrait lui être utile, au 506-739-2100.