Des assouplissements entrent en vigueur dans les foyers pour aînés en Ontario

Les résidents des centres de soins de longue durée de l'Ontario peuvent commencer à faire des sorties sociales et voir plus de personnes soignantes à partir de lundi.

Les assouplissements des restrictions de visite interviennent après plus d'un mois de règles strictes visant à ralentir la propagation du variant Omicron.

À compter de lundi, le nombre de soignants désignés par résident passe de deux à quatre, bien que seulement deux d'entre eux puissent visiter à la fois.

Les résidents qui ont reçu au moins trois doses d'un vaccin contre la COVID-19 sont désormais autorisés à reprendre les sorties sociales d'une journée.

Et à partir du 21 février, les visites de personnes de cinq ans et plus qui ont reçu au moins deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 pourront reprendre.

Les résidents seront aussi autorisés à partir de cette date à avoir trois visiteurs à la fois, et tous les résidents pourront faire des sorties sociales d'une journée, quel que soit leur statut vaccinal.