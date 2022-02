Une opération policière au site Coventry donne lieu à 2 arrestations à Ottawa

La nuit de dimanche à lundi a passablement été calme, à Ottawa, au lendemain d’une opération policière au site Coventry qui a donné lieu à quelques arrestations de manifestants, plusieurs contraventions et un bon nombre de saisies.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) rapporte que deux personnes ont été arrêtées pour méfait, dimanche, au cours de l’intervention qui a débuté vers 19 h et qui s’est déroulée jusque tard dans la soirée.

Plusieurs véhicules, bidons d’essence et bonbonnes de propane ont été saisis.

Cette opération a été lancée quelque temps après que la police ait annoncé dans un gazouillis sur Twitter que toute personne qui tentera d'apporter du support matériel aux manifestants pourrait faire l'objet d'une arrestation .

Manifestation à Ottawa Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Selon divers témoins, au moins 100 policiers étaient sur place pour prendre part à l’opération de nettoyage et un drone aurait survolé le site quelque temps avant l'opération.

Des policiers ont été aperçus sur les toits d’immeuble aux alentours du site afin d'assurer la sécurité.

Le déploiement policier a été jugé excessif par les manifestants qui étaient sur les lieux. Certains camionneurs n'ont pas manqué l'occasion de signaler leur mécontentement aux forces de l'ordre.

« Absolument. Je pense qu’il y a bien trop d’agents de police, ici. » — Une citation de Robert, un manifestant

Les saisies font en sorte que les sources de ravitaillement dont disposaient les camionneurs installés au centre-ville sont, en partie, coupées.

La police avait préalablement dirigé les camionneurs vers ce site à l’approche de la fin de semaine, afin d’éviter que d’autres poids lourds se retrouvent au centre-ville.

Toutefois, les manifestants ont utilisé le site pour y ériger un campement, ce qui a été décrié par plusieurs, notamment le conseiller municipal de Rideau–Rockliffe, Rawlson King, qui déplorait que du matériel inflammable et dangereux se retrouve à cet endroit.

Autres arrestations

En plus des deux arrestations au site Coventry, les agents ont arrêté cinq autres personnes dimanche dont deux pour conduite en période d'interdiction et méfait lié aux dommages matériels d'un commerce du centre-ville .

Plus de 100 avis d'infraction au Code de la route et d'infractions provinciales ont été émis, notamment pour l'usage excessif de klaxons, conduite à contresens, silencieux défectueux, absence de ceinture de sécurité et l'usage de permis de conduire de la mauvaise classe.

La police indique qu'il y a, à ce jour, plus de 60 enquêtes criminelles liées à la manifestation. Elles concernent principalement les méfaits, les vols, les crimes haineux et les dommages matériels.

Dimanche, le maire d'Ottawa, Jim Watson, a déclaré l’état d’urgence dans la capitale fédérale, après 10 jours de manifestation contre les mesures sanitaires.

