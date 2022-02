Spotify doit faire des choix autour de l’affaire Joe Rogan, disent des experts

Associated Press

Les propos de Joe Rogan ont mis Spotify dans une mauvaise posture. Des commentaires sur le vaccin contre la COVID-19 et des insultes racistes dans certains épisodes de son balado populaire obligent le service de musique en continu à faire des choix difficiles.

Spotify doit prendre une décision à l'égard de sa position sur les questions raciales et sur la désinformation sur les vaccins contre la COVID-19.

Il y a ensuite la décision commerciale sur ce qu'il faut faire avec le balado de Joe Rogan, dont le chiffre d'affaires s'élève à 100 millions de dollars, et qui menace le bénéfice net, mais constitue également un élément clé de la stratégie de l'entreprise visant à devenir un point de vente unique pour l'audio.

Ni Spotify ni Joe Rogan ne se sont exprimés dimanche, mais des experts affirment que l'équipe de direction de l'entreprise doit choisir si elle doit rompre les liens avec Joe Rogan, car elle risque de voir d'autres musiciens retirer leur travail de la plateforme en signe de protestation.

Selon le professeur à la Northeastern University et spécialiste des technologies émergentes, John Wihbey, le service de musique en continu doit également déterminer si les mots offensants sont autorisés ailleurs sur son application, où des chansons aux messages racistes, homophobes et anti-immigrés sont disponibles.

Il y a un véritable examen de conscience à faire au-delà de Joe, a déclaré M. Wihbey. C'est un grand moment de réflexion pour les plateformes de divertissement et de diffusion en continu, qui doivent voir où se situe la limite, ce qui dépasse les bornes.

Selon un professeur de droit et de commerce à l'Université du Michigan, Erik Gordon, la question devrait être assez simple pour Spotify. Selon lui, le conservateur Joe Rogan contraste avec les musiciens, beaucoup plus libéraux, qui génèrent la majeure partie des bénéfices de la plateforme.

Ils ne peuvent pas laisser tomber les artistes. Les artistes font Spotify, a précisé M. Gordon. Ils doivent s'arranger avec Rogan, le laisser aller dans une entreprise qui sera cohérente avec ce qu'il est. Et tout le monde s'en portera mieux.

Un marché lucratif

Spotify déclare avoir 406 millions d'utilisateurs mensuels actifs, soit une hausse de près de 20 % par rapport à l'année dernière, et les revenus publicitaires ont augmenté en grande partie grâce aux baladodiffusions.

La société avait 31 % des 524 millions d'abonnements de musique en continu dans le monde au deuxième trimestre de 2021, soit plus du double d'Apple Music, qui occupe la deuxième place, selon Midia Research.

Les ennuis de Joe Rogan ont commencé le 24 janvier lorsque Neil Young a demandé à ce que sa musique soit retirée de Spotify, car il craignait que Joe Rogan encourage le scepticisme à l'égard des vaccins contre la COVID-19. D'autres artistes ont suivi, notamment Joni Mitchell et Roxane Gay.

La situation s'est encore aggravée lorsqu'une compilation vidéo est apparue la semaine dernière montrant Joe Rogan proférant à plusieurs reprises des insultes racistes. Spotify n'a pas encore fait de déclaration concernant ces insultes, mais l'entreprise a récemment supprimé des dizaines d'épisodes du balado.

Spotify, qui aurait payé plus de 100 millions de dollars pour obtenir la licence du balado de Joe Rogan, a déclaré précédemment que l'entreprise ajouterait bientôt un avis au début des balados parlant du coronavirus, dirigeant les auditeurs vers des informations factuelles et actualisées provenant de scientifiques et d'experts en santé publique.