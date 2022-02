Une consultation publique pour l’avenir du centre-ville de Magog

Le bâtiment qui a déjà abrité le magasin Rossy est tombé sous le pic des démolisseurs, il y a deux semaines sur la rue Principale à Magog. Un événement qui inquiète certains résidents qui craignent d'autres destructions du genre. Je trouve ça assez effrayant. On dirait un film de cowboy en ce moment. On dirait qu'avec une poignée de dollars, on peut acheter une ville. Je ne pensais pas que c'était possible , a lancé un résident de Magog, Daniel Gagnon, rencontré sur la rue Principale. Le bâtiment qui sera construit à ce même endroit comptera une fonction commerciale au rez-de-chaussée en plus une trentaine d’unités de locations à court terme.

Alors que d'autres immeubles se transigent actuellement, la mairesse Nathalie Pelletier souhaite que les citoyens se prononcent sur l'orientation à donner au centre-ville.

« Actuellement, c'est permis dans tous les nouveaux bâtiments et même les bâtiments existants peuvent transformer 50% de leurs unités en location court terme. La consultation, c'est de voir si on veut vraiment s'en aller vers ça, une rue Principale avec majoritairement de la location court terme ou si on préfère la limiter davantage. C'est entre autres une question qu'on va poser. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de la Ville de Magog

L'afflux de gens qui ne seraient que de passage dans la ville n'a pas que des avantages. Je pense qu'il faut faire attention effectivement pour les gîtes, pour des nuisances possibles. Là, on va aller valider pour savoir ce que les gens souhaitent , a raconté la mairesse. Selon l’agent immobilier chez Remax, Albert Brandt, il faut favoriser des unités de propriétaires occupants. Sans compter le fait que la Ville de Magog souhaite le respect de son patrimoine avec des édifices qui ne dépassent pas trois étages. Bien que la mairesse souhaite qu’il y ait des investissements dans la municipalité, elle est d’avis que la vision du développement appartient aux Magogois. Donc, il faut juste savoir ce qu'on souhaite encadrer. Ensuite, les promoteurs seront les bienvenus, mais eux, devront se plier à la vision des citoyens et non le contraire , a-t-elle affirmé.

La ville de Magog aimerait également savoir quel type de cachet, matériau et style architectural, la population souhaite sur la rue Principale.

