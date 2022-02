Ham-Nord: un arrêt incontournable pour les motoneigistes

À l'intérieur, les motoneigistes lèvent leur verre au paysage et à l’expérience. Bernard qui vient ici chaque hiver depuis l'ouverture en 2019. C’est un lieu parfait pour nous , a-t-il lancé de sa motoneige. La bordée de neige reçue dans les derniers jours l’enchante.

Une expérience locale

À deux pas de la cuisine, les employés assemblent la bière. L'eau vient d'ici, le houblon et l'orge et c’est avec ces ingrédients qu’on fait une bière du terroir qui goûte la région, qui goûte le village de Ham-Nord , a mentionné le copropriétaire de La Grange Pardue, Philippe Gagné. La microbrasserie fait pousser mille plants de houblons et possède 20 acres d'orge brassicole.

La présence des motoneigistes fait le bonheur de la direction de La Grange Pardue. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Si plusieurs producteurs agricoles s'inquiètent chaque hiver de la dégradation des sols en raison de la forte présence des motoneiges, tout se passe bien sur la ferme brassicole. Ce sont des gens qui se promènent et qui font rouler l'économie. (...) Pour nous, en tant que producteurs brassicoles, on les voit comme une opportunité et non comme un désagrément , a lancé le copropriétaire. Avec des conditions idéales, ce lieu peut accueillir jusqu'à 300 personnes par jour. Le producteur espère que son modèle d’affaires gagne en popularité dans la province. Je crois que chaque région va avoir des brasseries qui utilisent des ingrédients locaux , a-t-il souhaité.

D'après le reportage d'Alexis Tremblay