À Edmonton, une exposition favorise l’entraide dans la communauté noire

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le Musée des beaux-arts de l'Alberta a rassemblé des artistes et plusieurs vendeurs qui ont exposé des produits artisanaux, des œuvres d’art et des articles fabriqués par la communauté noire.

L'évènement Black Futures Market organisé ce week-end à Edmonton était le fruit d'une association entre le musée et le Black-Owned Market (BOM YEG).

Selon Rochelle Ignacio, cofondatrice et gestionnaire associée du Black-Owned Market BOM YEG , le Black Futures Market permet à la communauté noire de faire valoir son savoir-faire.

Notre mission à la Black-Owned Market BOM est de soutenir les entrepreneurs, les créateurs, les communautés, les organisations et les entreprises noirs, dit-elle. Nous avons donc 20 vendeurs qui sont venus pour deux jours, et c'est une occasion pour eux de présenter leurs produits et services à la communauté blanche .

C’est dans une ambiance festive que les vendeurs ont étalé leurs produits. Photo : Radio-Canada

« Pratiquer l’économie de groupe est quelque chose que nous encourageons, nous aimons voir que les vendeurs s’encouragent mutuellement. » — Une citation de Rochelle Ignacio, cofondatrice et gestionnaire associée de BOM YEG

D'après Alain Intwali, responsable du divertissement chez Black-Owned Market BOM YEG , l’exposition est une occasion pour les entrepreneurs noirs de s’entraider.

C’est important [d’organiser un tel événement] parce que lorsque vous avez des entreprises qui fonctionnent individuellement, qu’elles réalisent de grandes choses, mais qu’il n’y a pas de coordination, et bien, vous n’allez pas aussi loin que lorsque vous êtes plusieurs.

Rochelle Ignacio (gauche) est cofondatrice et gestionnaire associée de BOM YEG, Alain Intwali (droite) est responsable du divertissement. Photo : Radio-Canada

« L’événement permet d’avoir plus de ressources. Si un vendeur a quelque chose qu’un autre a aussi, vous pouvez apprendre l’un de l’autre. » — Une citation de Alain Intwali, responsable du divertissement chez BOM YEG

Pour Kejina Robinson, qui a un kiosque au Black Futures Market pour la première fois, l'évènement est important : C'est formidable de voir autant d'Edmontoniens soutenir les entreprises appartenant à des Noirs.