Luc Berthold est le nouveau lieutenant du Québec au sein du PCC

M. Berthold prend la place du député conservateur de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, qui délaisse ses fonctions au sein du cabinet fantôme. Dans une déclaration écrite envoyée dimanche matin, il a expliqué qu'il souhaite s'impliquer dans la course à la direction du PCC en soutenant un candidat ou une candidate.

« J’ai beaucoup de respect pour la décision que mon collègue Alain Rayes a prise. (...) Pour moi, cette décision-là (le choix d’un nouveau chef) avec son implication au Québec est très importante et c’est une bonne nouvelle pour nous tous parce qu’il va y avoir des Québécois qui vont être impliqués directement dans la course au leadership. » — Une citation de Luc Berthold, chef adjoint de l'Opposition officielle et lieutenant politique pour le Québec

Questionné sur un possible retour de Jean Charest au sein du parti, M. Berthold a confié ne pas être en mesure de commenter la rumeur vu ses nouvelles fonctions. On est très content de voir qu’il y a beaucoup d’intérêt cependant pour la course à la direction. Cela démontre que les gens croient sincèrement qu’il y a une option vis-à-vis du gouvernement libéral quand on voit autant d’intérêt , a-t-il mentionné.