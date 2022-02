Une campagne pour prévenir les accidents entre motoneigistes et piétons

La petite ville de St. Marys, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, a lancé une nouvelle campagne pour réduire les risques de collision entre piétons et motoneigistes. La croissance de la population et l’augmentation des activités de plein air en raison de la COVID sont deux facteurs qui contribuent au problème.

L’initiative de la Ville, en collaboration avec les clubs de motoneigistes et la police de Stratford qui sert la communauté, se concentre notamment sur les plaintes au sujet de motoneigistes qui se baladent sur des propriétés privées ou dans des endroits réservés aux piétons.

Quand la pandémie a commencé, les gens ne pouvaient pas faire grand-chose, mais les sentiers de motoneige étaient ouverts, alors ça donnait la possibilité de sortir et de faire une activité , raconte l’agent Aaron Mounfield.

Depuis, le nombre de plaintes contre les motoneigistes a doublé, selon le policier, notamment au sujet de ceux qui empruntent les sentiers multiusages pour se rendre là où il est permis de faire de la motoneige.

Le plan d’action comprend des messages dans les médias et médias sociaux, ainsi qu’une meilleure signalisation. Les policiers effectueront notamment plus de vérifications de documents et de consommation d’alcool et donneront plus de constats d’infraction pour les entrées sans autorisation.

Il y a de nouveaux quartiers, qui étaient auparavant des champs où les motoneigistes pouvaient passer , explique le maire Al Strathdee. Ils étaient sur une propriété privée, mais le faisaient depuis des années. Mais une partie du problème vient du fait que ces passages qu’ils utilisaient deviennent des quartiers résidentiels.

La communication et la sensibilisation permettront, à son avis, de prévenir des accidents.

On mise sur trois choses : les médias sociaux, l’éducation et l’engagement , poursuit le maire. Et puis on examine les schémas de circulation et la façon d’aider les motoneigistes et d’assurer la sécurité de tous.

D’après les informations de Max Leighton de CBC