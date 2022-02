Les cinémas et les salles de spectacles de l’Abitibi-Témiscamingue prêts à rouvrir

Les salles de spectacle, de cinéma et les lieux de culte de l’Abitibi-Témiscamingue sont prêts à renouer avec la population dès lundi, le 7 février.

Le copropriétaire de la salle de spectacles Le QG de Rouyn-Noranda, Frédéric Roy-Hall, est enthousiaste à l'idée d’organiser à nouveau des événements. Il admet toutefois qu’il doit faire face à plusieurs défis logistiques.

C’est la grande cadence des reports et des repositionnements des spectacles. On doit refaire le calendrier et se coordonner avec les artistes qui sont en tournée afin que les dates concordent avec les autres villes. C’est vraiment un très grand défi de faire cela en quelques semaines , explique-t-il.

Frédéric Roy-Hall est copropriétaire et programmateur du QG, salle de spectacles à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La directrice générale du Rift à Ville-Marie, Amélie Cordeau, croit que les gens seront au rendez-vous au cours des prochaines semaines.

Il y a un engouement pour le retour des spectacles. Les gens sont contents. J’avais vendu ma saison d’hiver 2022 avant les Fêtes. J’ai plusieurs salles complètes , note-t-elle.

Le cinéma Le Rift prêt à accueillir les cinéphiles. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Retour des employés

Dans les dernières semaines, la propriétaire du Cinéma Amos, Joane Savoie, a craint que certains de ses employés démissionnent faute de ne pas pouvoir travailler.

Je suis chanceuse. On est une belle gang qui se tient et qui aime ce qu’on fait. Ils sont tous prêts à revenir et vont être fidèles au poste dès mardi soir , se réjouit-elle.

Joane Savoie, Yves Beaulieu et leurs filles ont acheté le cinéma d'Amos il y a 5 ans Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Le Cinéma Paramount de Rouyn-Noranda a dû mettre à pied tous ses employés en décembre afin qu’ils puissent compter sur des programmes de soutien gouvernemental. Le propriétaire, Pierre Gaudreault en est toujours à l’étape de vérifier ceux souhaitant revenir au sein de l’équipe.

Ça demande quand même beaucoup de planification. On veut prendre soin de nos employés. On doit tous les rappeler et refaire des horaires de travail , souligne-t-il.

Le cinéma Paramount de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Des contrecoups

L’abbé Luc Ngonda-Nkoy Losaila, qui tient des cérémonies religieuses à Ville-Marie et Duhamel-Ouest, fait part des impacts financiers de la dernière fermeture pour sa paroisse.

Le dimanche, on a la quête qu’on requiert auprès des paroissiens. Elle nous aide pour le service de la charité, la célébration de culte et d’autres dépenses liées à l’église. Comme on était fermé, on a un manque à gagner , fait-il remarquer.

La réouverture des salles de spectacle en plein milieu de l’hiver a limité les choix pour la programmation du QG de Rouyn-Noranda, selon Frédéric Roy-Hall.

Une salle en Abitibi, l’un des plus gros challenges est qu’il y a une très grande quantité d'artistes qui choisissent de ne pas venir en hiver. On peut donc juste aller piger dans ceux qui veulent jouer devant un public assis et sans alcool permis signale-t-il.

Plus de prévisibilité

Le milieu cinématographique des arts de la scène a vécu plus d’une réouverture suite à des fermetures imposées par le gouvernement provincial en raison de la COVID-19.

Si la situation sanitaire venait qu’à se dégrader une fois de plus, la directrice générale du Rift espère ne plus devoir être confrontée à une nouvelle fermeture de la salle de spectacle et de cinéma.

On veut un plan clair. Il faut y aller avec les données aussi. S’il n’y a aucun risque d’éclosion ou il n’y en a eu aucune depuis deux ans, je crois que ça parle , soutient Amélie Cordeau.